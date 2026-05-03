Investigadores de Corea del Sur lograron explorar las profundidades del océano antártico y encontraron un ecosistema completamente desconocido. Foto: Imagen generada con Copilot IA para Canal26.com.

En uno de los rincones más remotos del planeta, la ciencia volvió a dar un paso histórico. Investigadores de Corea del Sur lograron explorar las profundidades del océano antártico y encontraron un ecosistema completamente desconocido, donde la vida se desarrolla en condiciones extremas que hasta hace poco parecían incompatibles con la existencia.

La misión, liderada por el Korea Polar Research Institute, se desarrolló a unos 1.200 kilómetros de la estación Jangbogo, en una dorsal oceánica cercana al continente blanco. Para alcanzar esta zona, los científicos utilizaron el sumergible no tripulado Ariari, capaz de descender a más de 1.300 metros de profundidad.

Investigadores de Corea del Sur lograron explorar las profundidades del océano antártico y encontraron un ecosistema completamente desconocido. Foto: Unsplash.

En ese entorno, el equipo detectó sistemas hidrotermales activos, donde el agua supera los 300 °C sin entrar en ebullición debido a la presión extrema del fondo marino. Estas chimeneas submarinas liberan minerales como hierro, cobre y zinc, además de compuestos químicos como el sulfuro de hidrógeno, creando condiciones únicas para el desarrollo de vida.

A diferencia de la superficie, donde el agua se mantiene cerca de los -1 °C, el fondo oceánico presenta un contraste térmico radical. Allí, la vida no depende de la luz solar, sino de la quimiosíntesis, un proceso en el que microorganismos obtienen energía a partir de reacciones químicas, formando la base de una cadena alimentaria completamente independiente de la fotosíntesis.

El equipo detectó sistemas hidrotermales activos, donde el agua supera los 300 °C sin entrar en ebullición debido a la presión extrema del fondo marino. Foto: Grok IA.

¿Por qué este hallazgo puede cambiar la ciencia para siempre?

Uno de los puntos más relevantes del descubrimiento es la confirmación de vida en un entorno extremo. El sumergible permitió registrar imágenes y recolectar muestras de organismos como esponjas, cnidarios y equinodermos, algunos de los cuales podrían ser nuevas especies para la ciencia.

Este tipo de ecosistemas refuerza la idea de que la vida puede adaptarse a condiciones mucho más hostiles de lo que se creía. Esta hipótesis no solo amplía el conocimiento sobre la Tierra, sino que también tiene implicancias directas en la búsqueda de vida en otros planetas o lunas, como Europa o Encélado, donde se sospecha la presencia de océanos subterráneos.

Uno de los puntos más relevantes del descubrimiento es la confirmación de vida en un entorno extremo como el de la Antártida.

Además, el hallazgo representa un avance significativo en la exploración de los océanos profundos, uno de los territorios menos estudiados del planeta. Hasta ahora, estos sistemas hidrotermales en la Antártida habían sido analizados principalmente de manera indirecta, por lo que la observación directa marca un antes y un después en la oceanografía.

De cara al futuro, los científicos deberán analizar en detalle las muestras recolectadas para comprender la biodiversidad y el funcionamiento de este ecosistema. En un mundo donde aún existen vastas áreas desconocidas, este descubrimiento confirma que la Tierra sigue guardando secretos capaces de redefinir lo que se sabe sobre la vida y sus límites.