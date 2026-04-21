Mientras el consumo de vino baja en Argentina, los vinos orgánicos, naturales y biodinámicos crecen cada vez más:

Los Caminos del Vino, Córdoba. Foto: Visit Córdoba.

En la última década, el mundo del vino viene experimentando una revolución “verde”. Los consumidores ya no solo buscan cepas o regiones específicas, sino que también se preguntan cómo se elaboró lo que hay en su copa. Y así surgen términos como “orgánico”, “natural” y “biodinámico”, que suelen usarse indistintamente, pero representan filosofías y métodos de producción con matices distintos.

Vinos orgánicos: el respeto por la tierra

El vino orgánico (o ecológico) se define principalmente por lo que no tiene. Para que un vino sea certificado como tal, las uvas deben cultivarse sin el uso de fertilizantes químicos sintéticos, herbicidas o pesticidas.

De este modo, en el viñedo se utilizan abonos naturales y se fomenta la biodiversidad para controlar plagas. Y en la bodega se limita el uso de conservantes como los sulfitos (dióxido de azufre).

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Vinos biodinámicos: una visión holística

Basada en las teorías del filósofo Rudolf Steiner, la “biodinámica” considera al viñedo como un organismo vivo y autosuficiente. En este tipo de producciones, las tareas de siembra, poda y cosecha se rigen por el calendario lunar y los ciclos astronómicos. Y se utilizan compuestos homeopáticos y preparados especiales con material orgánico como restos de poda y estiércol para nutrir el suelo.

Este tipo de vinos también tienen una certificación. El sello Demeter es el más reconocido a nivel mundial y garantiza que se han seguido estas prácticas que buscan el equilibrio energético del ecosistema.

Vinos naturales: la mínima intervención

Si el vino orgánico es una norma y el biodinámico una filosofía, el vino natural es un movimiento ético. Aquí la premisa es “no quitar ni añadir nada”.

Los vinos naturales no tienen sulfitos añadidos. Esta es la diferencia más crítica. Mientras que en los vinos convencionales se utiliza dióxido de azufre como estabilizante, el vino natural confía en la propia fuerza de la uva.

Tampoco se utilizan levaduras de laboratorio; por lo que la fermentación ocurre únicamente con las levaduras que ya están en la piel de la fruta.

Por último, no se filtran ni clarifican los vinos. Esto les da a menudo un aspecto turbio y sabores que pueden recordar a la sidra o a la fruta fermentada.

Viñedo Vino de la Costa. Fuente: Municipio de Berisso

¿Por qué estos vinos son mejores para la salud?

Diversos estudios científicos coinciden en que, además del cuidado ambiental, este tipo de vinos también aportan beneficios para la salud:

Menor carga tóxica : al evitar pesticidas sistémicos en el campo, se reduce la ingesta de residuos químicos que pueden actuar como disruptores endócrinos.

Adiós al “dolor de cabeza” por sulfitos: muchas personas experimentan sensibilidad a los sulfitos (usados como conservantes). Los vinos naturales y biodinámicos reducen drásticamente estos niveles, lo que para muchos se traduce en una digestión más ligera y la ausencia de las típicas cefaleas matutinas tras un consumo moderado.

Mayor presencia de antioxidantes : estudios sugieren que las vides que deben “defenderse” por sí mismas de las plagas (sin ayuda química) suelen producir mayores concentraciones de resveratrol y otros polifenoles. Estos antioxidantes son fundamentales para la salud cardiovascular y retardan el envejecimiento celular.

Protección del microbioma: los vinos naturales, al no ser filtrados ni esterilizados, conservan una mayor carga de levaduras y bacterias ambientales que, según algunas investigaciones en medicina integrativa, tendrían un impacto menos agresivo en nuestra microbiota intestinal en comparación con vinos altamente procesados.

Por estos motivos, elegir un vino orgánico, biodinámico o natural es una apuesta por la sostenibilidad del planeta y por un consumo más consciente.

Enólogo, vino, foto Blog del vino

Un mercado en ascenso: los números del otro vino

La superficie de viñedos orgánicos creció un 180% en la última década en Argentina, alcanzando las 9.700 hectáreas en todo el país, según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. El 34% del total de uvas orgánicas producidas en Argentina corresponde al Malbec. Y la provincia de Mendoza concentra más del 80% de la superficie orgánica del país, con el Malbec como variedad predominante en sus viñedos certificados.

En tanto, más de 140 productores y casi 80 bodegas certificadas trabajan actualmente con prácticas orgánicas y biodinámicas, de acuerdo a datos de las certificadoras.

Las exportaciones de vinos orgánicos argentinos crecieron un 35,8% en el último año, con mercados como Estados Unidos y Europa liderando la demanda, según la Secretaría de Agricultura.

Y a pesar de la caída del consumo interno de vinos, las variedades orgánicas, biodinámicas y naturales tuvieron una evolución positiva: pasó de poco más de 4.000 litros en 2014 a superar el 1,5 millones de litros en 2024 de acuerdo a MAPO, el Movimiento Argentino para la Producción Orgánica.

El crecimiento del segmento está impulsado por nuevos consumidores, más jóvenes y conscientes, interesados en el origen y las prácticas de producción, según la consultora VIOS especializada en la promoción de vinos orgánicos y sustentables.

Una noche en Buenos Aires con el Malbec Positivo

El jueves 23 y viernes 24 de abril, de 19 a 23 horas, en el hotel Marriott de Buenos Aires, se llevará a cabo la edición 2026 de la “Positive Malbec Night”, una oportunidad para “conocer y degustar una selección de más 25 Malbec y 60 vinos de impacto positivo, presentados por más de 15 bodegas de todo el país”, detalla Francisco Pancho Barreiro, periodista especializado en vinos, y co-fundador de VIOS junto a Juan Pino, Licenciado en Ciencias Ambientales.

En el marco del Malbec World Day, el público podrá disfrutar, a metros del Obelisco y en un deck rodeado de las copas de los árboles, una propuesta que combina cata, gastronomía y música en vivo.

Positive Malbec Night: feria de vinos Malbec sustentables Foto: Prensa Positive Malbec Night

Positive Malbec Night: feria de vinos Malbec sustentables Foto: Prensa Positive Malbec Night

Pensado como un plan after office diferente o una salida entre amigos, el evento invita a acercarse al mundo del vino desde un lugar más relajado y consciente. La propuesta se completa con gastronomía especialmente diseñada por el Marriott Buenos Aires Downtown, DJ set que acompaña la experiencia durante toda la noche y una exposición de diferentes artistas con mirada sustentable.

Las entradas cuestan 45.000 pesos e incluyen libre degustación de vinos de 19 a 23 hs.