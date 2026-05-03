Alarmante fenómeno en Chubut. Foto: Captura

Un fenómeno llamativo e inquietante fue registrado en la provincia de Chubut. En una zona rural cercana a Sastre, vecinos detectaron grietas en la tierra seca de donde sale humo y calor, lo que activó alertas y despertó múltiples interrogantes sobre su origen.

En las últimas horas, se viralizaron imágenes que muestran fisuras en el suelo con emanaciones de humo y brasas visibles bajo la superficie en campos de la zona. El material fue difundido inicialmente por un medio local y rápidamente generó preocupación entre los pobladores de la zona, tanto por la apariencia del fenómeno como por la falta de información oficial en un primer momento.

El hecho se registró en áreas rurales que antiguamente eran mallines, humedales naturales característicos de la Patagonia, hoy profundamente afectados por la sequía prolongada.

Incendio subterráneo: la principal hipótesis del fenómeno

Según especialistas citados por medios regionales, la explicación más probable es la presencia de fuego subterráneo, un fenómeno que ocurre cuando materia orgánica acumulada bajo tierra —raíces, turba y restos vegetales— entra en combustión lenta.

La falta de humedad, las altas temperaturas y la acumulación de material seco crean condiciones ideales para este tipo de incendios invisibles en superficie, que pueden mantenerse activos durante semanas o incluso meses. El humo emerge cuando el oxígeno ingresa por grietas naturales del terreno, reavivando las brasas internas.

Este tipo de episodios no es frecuente, pero ya se han registrado antecedentes similares en otras zonas de la Patagonia, especialmente en contextos de sequía extrema.

¿Hay riesgo volcánico en la zona?

Ante la escena impactante del suelo humeante, en redes sociales surgieron especulaciones sobre una posible actividad volcánica. Sin embargo, geólogos y expertos descartaron esta hipótesis, ya que la Meseta Central de Chubut no presenta antecedentes de actividad volcánica desde hace millones de años.

No obstante, advirtieron que es clave analizar los gases emitidos, ya que la combustión subterránea puede liberar sustancias potencialmente dañinas para personas y animales si permanece sin control.

El impacto de la sequía y el cambio climático

El fenómeno se enmarca en un contexto ambiental delicado. Chubut atraviesa años consecutivos de déficit hídrico, lo que ha provocado el secado progresivo de mallines y humedales. Esto no solo altera los ecosistemas locales, sino que incrementa el riesgo de incendios, tanto superficiales como subterráneos.

Alarmante fenómeno en Chubut. Foto: Captura

Especialistas señalan que estos episodios son una señal clara del avance de la desertificación y de los efectos del cambio climático en la región patagónica.

Monitoreo y prevención: los próximos pasos

Hasta el momento no se reportaron daños a viviendas ni personas afectadas. Sin embargo, autoridades y expertos coinciden en la necesidad de realizar estudios técnicos específicos, delimitar el área comprometida y establecer medidas preventivas para evitar la propagación del fuego subterráneo.

Mientras tanto, el “suelo que humea” en Chubut sigue generando inquietud y expone una problemática ambiental silenciosa que ocurre fuera de la vista, pero con consecuencias potencialmente graves si no se controla a tiempo.