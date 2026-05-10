Brote de hantavirus. Foto: Freepik.

Los hantavirus son un grupo de virus que viven en roedores silvestres y se transmiten a los humanos sin que el animal portador se enferme. La vía más común de contagio es la inhalación de partículas virales presentes en heces, orina y saliva de los roedores. También puede ocurrir por mordeduras, aunque es menos frecuente.

La amenaza es global: la OMS confirmó recientemente un brote en el crucero MV Hondius, con tres muertos y al menos siete casos, originado en el Cono Sur por la cepa Andes, la única en el mundo con transmisión persona a persona confirmada.

Brote de hantavirus en el crucero MV Hondius. Foto: via REUTERS

Historia del virus hantavirus

El nombre proviene del río Hantaan en Corea del Sur, donde soldados de la ONU contrajeron una enfermedad hemorrágica grave durante la Guerra de Corea en los años 50. El virus fue identificado recién en 1977 por el doctor Ho Wang Lee.

En 1993, un brote en Estados Unidos reveló la variante americana “Sin Nombre”, que dio origen al síndrome cardiopulmonar por hantavirus, con mortalidades de hasta el 50%. En Argentina, los primeros casos se detectaron en 1995 y el país sigue siendo el que más reporta en la región, con una mortalidad que alcanzó el 32% en 2025.

Regiones endémicas en Argentina

Hasta 2020, el Ministerio de Salud confirmó 1.982 casos distribuidos en cuatro regiones endémicas. La mayoría se originó en el contacto con especies de roedores silvestres que portan distintas cepas del virus:

Principales especies y cepas

Oligoryzomys longicaudatus (colilargo): porta el virus Andes en la zona andino-patagónica y el virus Orán en el noroeste.

Oligoryzomys chacoensis: reservorio del virus Bermejo en ambientes áridos del noroeste.

Calomys callosus: porta el virus Laguna Negra, con mortalidad baja (1%).

Oligoryzomys flavescens: transmite los virus Lechiguanas y Central Plata en la región central, con mortalidad combinada del 30,8%.

Oligoryzomys nigripes: reservorio del virus Juquitiba en Misiones y Corrientes, con mortalidad del 17,1%.

Oligoryzomys microtis: porta el virus Río Mamoré, originario de Bolivia.

Akodon azarae: reservorio del virus Pergamino, aún no asociado a enfermedad humana.

Necromys benefactus: porta el virus Maciel, sin casos humanos confirmados.

Principales especies y cepas de hantavirus.

Prevención y recomendaciones

Ante la ausencia de vacuna o tratamiento específico, la prevención es la única herramienta:

Mantener viviendas limpias y sellar grietas mayores a 0,5 cm.

Almacenar la leña a más de 40 metros del hogar.

Ventilar durante 30 minutos cualquier espacio cerrado antes de ingresar.

Recordar que las partículas virales se inactivan rápidamente con la luz solar, lo que refuerza la importancia de airear los ambientes.

Conocer las especies de roedores que transmiten el hantavirus en Argentina es clave para reducir el riesgo de contagio.

La información científica disponible permite identificar las zonas endémicas y aplicar medidas preventivas que protejan tanto a las comunidades rurales como a los viajeros que ingresan a estos ecosistemas.