Parques Nacionales prohíbe el uso de fuego en la Patagonia: hasta cuándo rige la medida

La medida comenzó a regir el 5 de diciembre pasado por los reiterados focos registrados en el último tiempo. Qué dice el documento.

Incendios forestales en la Patagonia. Foto: EFE (Greenpeace)

La Administración de Parques Nacionales formalizó una medida para prohibir el uso del fuego en áreas naturales de la Patagonia y en otras zonas del centro del país, debido al aumento de riesgo de incendios forestales para la temporada de verano. La decisión tiene lugar durante el verano y la medida deberá ser acatada de carácter urgente.

El informe técnico titulado “Aplicación regional de prohibición de uso de fuego para las diferentes áreas protegidas de la Administración de Parques Nacionales” expone la situación actual de los parques y remarca “la proyección para los próximos meses en las diferentes regiones del país respecto de los riesgos de incendios, advirtiéndose para la región patagónica un nivel alto de riesgo de incendios y recomendándose la adopción de restricciones específicas al uso del fuego”.

“Deberá también disponerse la prohibición, a partir del dictado de la presente y durante todo el período que dure la temporada de riesgo, de la realización de cualquier quema y establecer medidas complementarias para regular el uso del fuego en las áreas de uso público de los Parques Nacionales Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces, que constituyen las Áreas Protegidas con mayor riesgo de incendios forestales”, detalla.

En este mismo sentido, menciona que en varias provincias del sur ya se declaró la emergencia ígnea a través de la aplicación de decretos que implementaron reglas de prevención y control, debido a las constantes amenazas forestales para prevenir los siniestros de considerable magnitud vistos los últimos años.

“Que atendiendo a estas circunstancias las provincias del Neuquén, Río Negro y Chubut han declarado la emergencia ígnea mediante los Decretos Provinciales Nros. 198/2025, 1.004/2025, y 1.392/2025 respectivamente, estableciendo medidas complementarias de prevención y control de incendios dirigidas a concesionarios turísticos y comunidad en general”, sentencia.

Incendios forestales en El Bolsón, Río Negro. Foto: REUTERS/Marcelo Martinez

Hasta cuándo rige la prohibición del fuego en la Patagonia

El Gobierno ordenó que desde el pasado 5 de diciembre y se extenderá hasta el 30 de abril de 2026, detallando en el documento que queda prohibida cualquier quema en los parques mencionados, permitiéndose únicamente el uso de instalaciones habilitadas para la cocción de alimentos en campamentos organizados por prestadores turísticos autorizados (concesionarios o permisionarios), dado que “resulta necesario reforzar las medidas de prevención respecto del uso del fuego en todas las Áreas Protegidas”.

Esta resolución dispone además la remoción de la normativa dictada en mayo de este año, que habilitaba el uso del fuego con autorización de las intendencias y resalta, además, que las en las regiones no incluidas, queda la posibilidad de emplear fuego sujeto a autorización previa de la Dirección de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias, conforme a procedimientos establecidos en resoluciones anteriores.

“Ante la constatación de infracciones, no solo se efectuará la denuncia penal correspondiente, sino que se aplicarán sanciones máximas como lo estipula la normativa vigente en la materia, especialmente en los casos en que la acción desencadene focos de incendio”, explica el texto.