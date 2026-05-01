El pueblo oculto de la Patagonia ideal para una escapada. Foto: Instagram @juako_v

Durante el invierno, Ralco se posiciona como uno de los destinos más tentadores la Patagonia chilena. Situado en el territorio de Alto Biobío, combina naturaleza, calma y paisajes impactantes, ideal para quienes buscan desconectar durante las vacaciones o hacer una escapada de fin de semana.

En ese marco, Chile viene consolidándose como un polo turístico en crecimiento, gracias a la variedad de experiencias que ofrece, sus ciudades con identidad propia y la calidez de su gente. Junto con Argentina y Brasil, forma parte de los destinos más elegidos de la región para viajar.

Ralco, Alto Biombo. Foto: Instagram @ericzinho79

Aguas cristalinas y naturaleza: qué hacer en Ralco

El principal atractivo de Ralco es su entorno natural, que invita a disfrutar de múltiples actividades al aire libre. Se pueden realizar caminatas por senderos rodeados de montañas y bosques, descubrir lagunas de aguas cristalinas y explorar las cercanías del volcán Callaqui, un escenario perfecto para quienes buscan contacto directo con la naturaleza.

Además, el lugar permite una inmersión en la cultura pehuenche. Es posible conocer el trabajo de artesanos locales, acercarse a sus tradiciones y probar productos típicos de la zona. También hay excursiones guiadas que aportan contexto histórico y cultural sobre la región y sus comunidades.

Ralco, Alto Biombo, Chile. Foto: Instagram @juako_v

Dónde queda Ralco

Ralco está ubicado en plena Cordillera de los Andes, dentro de la comuna de Alto Biobío, a unos 200 kilómetros de Santiago. Se trata de una zona de montaña, rodeada de vegetación y atravesada por ríos, que conforman un paisaje poco común dentro de Sudamérica.

Cómo llegar a Ralco en Chile

La forma más práctica de acceder es desde la ciudad de Los Ángeles, tomando la ruta Q-61 en dirección a Alto Biobío. El recorrido es de aproximadamente 90 kilómetros e incluye tramos asfaltados y otros de ripio. En auto, el viaje dura cerca de una hora y media.

Cómo llegar a Ralco en Chile. Foto: Instagram @juako_v

Mejor época para viajar a Ralco

Ralco se puede visitar durante todo el año, pero la experiencia cambia según la temporada. El verano (diciembre a marzo) es ideal para quienes buscan recorrer senderos, hacer trekking y disfrutar de los lagos con temperaturas más agradables.

En cambio, el invierno (junio a agosto) transforma el paisaje con nieve y ofrece una postal más imponente de la cordillera, perfecta para quienes priorizan la tranquilidad y los escenarios más extremos. Eso sí, en esta época es importante considerar el estado de los caminos y viajar bien preparado para el frío.

Las estaciones intermedias, como otoño y primavera, también tienen su encanto: menos turistas, colores intensos en el paisaje y una experiencia más calma para conectar con el entorno natural.