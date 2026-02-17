Más de la mitad de los deltas del mundo se están hundiendo. Foto: Noticias Ambientales

Un estudio global publicado en la revista Nature reveló que el hundimiento de deltas afecta a más de la mitad de estos ecosistemas en el mundo, incluyendo los deltas sudamericanos del Paraná, Amazonas y Magdalena.

El fenómeno, causado principalmente por actividades humanas, avanza más rápido que el aumento del nivel del mar.

Científicos de Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Alemania, Canadá y Países Bajos analizaron 40 deltas en cinco continentes. Tras esto, descubrieron que entre el 54 y 65% de estas áreas sufren subsidencia, es decir, el hundimiento progresivo del suelo.

En 19 de los 40 deltas estudiados, más del 90% del área presenta este proceso. La consecuencia directa es la reducción de la altura del terreno respecto al nivel del mar.

Esto aumenta el riesgo de inundaciones, la pérdida de tierra y daños en zonas productivas. Los deltas sostienen grandes poblaciones y concentran actividades agrícolas, pesqueras y económicas clave.

La situación en Sudamérica

Los investigadores determinaron que el hundimiento de deltas en el Paraná, Amazonas y Magdalena presenta un nivel moderado de subsidencia. El suelo desciende a una velocidad menor a 2 milímetros por año.

El Delta del Paraná, que se extiende por Entre Ríos y Buenos Aires con más de 17.000 kilómetros cuadrados, integra la lista analizada. Es uno de los humedales más importantes de Sudamérica y posee gran biodiversidad.

Los científicos detectaron que «la tasa promedio de subsidencia local es mayor que la tasa de aumento regional del nivel del mar» en este delta. El informe indica que “la tasa de aumento del nivel del mar es de 0,2 milímetros al año” en esta región.

El Delta del Amazonas también presenta tasas moderadas de hundimiento, inferiores a 2 milímetros por año. Las condiciones reflejan una vulnerabilidad menor frente a otros deltas con subsidencia extrema.

El delta del río Magdalena, en Colombia, muestra hundimiento de deltas, aunque menos marcado que en Amazonas y Paraná. El estudio señaló que “también se observa subsidencia, aunque los científicos no lo destacan como un proceso extremo”.

Delta del Paraná. Foto: Vakantio

En los tres casos sudamericanos, el suelo desciende más rápido que sube el nivel del mar, pero las cifras están lejos de los valores críticos de otros sistemas.

Causas y soluciones al hundimiento de deltas en el mundo

Las actividades humanas son los factores que más impactan en el hundimiento de deltas. La extracción de agua subterránea y la reducción de sedimentos lideran las causas.

Los científicos enfatizaron la urgencia de «regular la extracción de aguas subterráneas y restaurar el transporte de sedimentos» para disminuir el hundimiento.

Sostuvieron que la gestión local puede tener efectos inmediatos, mientras que la adaptación al cambio climático requiere acciones a largo plazo.

La investigación identificó factores clave que agravan la situación:

Extracción excesiva de agua subterránea

Reducción del transporte de sedimentos

Presiones humanas intensificadas

Falta de regulaciones locales

Los científicos recomendaron monitoreo constante para anticipar cambios y evitar riesgos futuros. Destacaron además que la situación de los tres deltas analizados de Sudamérica, aunque requiere vigilancia, está lejos de los escenarios más graves observados en Asia o África.

El monitoreo periódico se presenta como herramienta clave para la gestión y protección de estas regiones. Los datos mostraron que la estabilidad relativa de estos deltas podría cambiar si aumentan las presiones humanas o naturales.