Una inesperada amenaza: los pumas están comenzando a cazar pingüinos de Magallanes en la Patagonia

Habitualmente, estos felinos se alimentan de mamíferos herbívoros como guanacos y, en menor medida, conejos, roedores y otros animales pequeños. Sin embargo, la tendencia cambió mucho en los últimos tiempos según un estudio científico.

Los pumas comenzarán a cazar pingüinos de Magallanes en la Patagonia. Foto: X/Grok.

Un estudio publicado en la revista ‘Proceedings of the Royal Society’ reveló que los pingüinos de Magallanes afrontan una inesperada amenaza en tierra firme: el Puma concolor.

La investigación documenta por primera vez cómo estos grandes felinos comenzaron a cazar pingüinos en la región de la Patagonia, una interacción que no se había registrado hasta la actualidad.

A comienzos del siglo XX, la expansión de la ganadería ovina en la región llevó a una fuerte persecución del puma, considerado una amenaza para las ovejas. A causa de ello, la población felina disminuyó drásticamente debido a la caza humana.

La investigación documenta por primera vez cómo estos grandes felinos comenzaron a cazar pingüinos en la región de la Patagonia. Foto: X/Grok.

En simultáneo, la ausencia de depredadores terrestres abrió una oportunidad para el pingüino.

La intervención humana liberó las costas de depredadores, lo cual “permitió que los pingüinos, que habitualmente nidifican en islas, comiencen a colonizar las costas continentales“, le explicó el coautor Emiliano Donadio, a ‘Infobae’.

En los últimos años, los esfuerzos por restaurar las poblaciones de pumas en la Patagonia dieron lugar a una inédita interacción. “Estos pumas se encontraron con una nueva fuente de alimento, los miles de pingüinos que habitan la colonia de nidificación en la costa del parque nacional”, agregó Donadio.

Por su parte, el autor principal del estudio, Mitchel Serota, reaccionó con sorpresa: “Pensábamos que solo lo hacían un par de individuos. Pero cuando llegamos, notamos una gran cantidad de pumas cerca de la colonia de pingüinos”.

Un comportamiento de caza poco habitual

Habitualmente, los pumas se alimentan de mamíferos herbívoros como guanacos y, en menor medida, conejos, roedores y otros animales pequeños. No existían registros previos de que cazaran aves como los pingüinos.

Para entender esta situación, los científicos estudiaron a ambas especies entre 2019 y 2023 en el Parque Nacional Monte León, en la costa atlántica de la provincia de Santa Cruz, Argentina.

Los pumas se alimentan de mamíferos herbívoros como guanacos y, en menor medida, conejos y roedores. Foto: X/Grok.

El equipo colocó collares GPS a 14 pumas y registró su comportamiento en torno a las colonias de pingüinos.

El análisis reveló que los pumas modificaban su comportamiento a medida que pasaban más tiempo cerca de las colonias. Aquellos que se alimentaban de pingüinos se movían en territorios más pequeños y permanecían más cerca unos de otros, lo que sugiere un intercambio indirecto de información.

Asimismo, los datos de GPS mostraron la mayor densidad de pumas jamás registrada en un mismo lugar, aproximadamente el doble de la observada en otras regiones, lo que incrementa las interacciones entre estos animales, normalmente solitarios.

¿Los pingüinos están en peligro de extinción?

Los datos no indican un peligro inmediato para la colonia de pingüinos de la zona. De hecho, el número de individuos aumentó en los últimos años. Donadio detalló que “la información existente por el momento muestra que esta colonia de pingüinos puede soportar los niveles de depredación por puma actuales”.

Los datos no indican un peligro inmediato de extinción para la colonia de pingüinos Magallanes. Foto: X/Grok.

“El parque posee una base de presas nativas abundante capaz de sostener una población saludable de pumas. Esto muestra que el parque fue exitoso a la hora de restaurar parte de nuestros degradados paisajes patagónicos”, finalizó.