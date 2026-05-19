Bote Foto: Clarín

Un conductor brasileño se convirtió en un visionario al transformar ocho tambores sintéticos desechados en una embarcación casera funcional que permite transportar hasta tres tripulantes. Así, el proyecto integra conciencia ambiental con ingenio técnico al utilizar un motor fuera de borda sobre una estructura artesanal.

La iniciativa nace con el objetivo de mitigar el impacto del desperdicio de envases industriales y comprueba que la náutica informal resulta sostenible y barata a la vez. El hombre que ideó este proyecto exhibe su proceso en su perfil de Youtube (@araujocaiaque), donde muestra cómo le da vida útil a elementos desechados. Comenta allí que viene perfeccionando esta técnica hace años y que tiene como resultado un casco de mínima inversión económica cuyo rendimiento asombra a la audiencia digital por su robustez frente al oleaje,

Un constructor logra lo impensado en Brasil: así nació la idea de convertir tambores de plástico en un bote

El autor de esta iniciativa comentó que aquello catalogado como desperdicio puede convertirse en un insumo de alto valor ya que: “lo que otros consideran basura puede transformarse en materia prima valiosa si se aplica creatividad y habilidad manual”.

Su técnica le permitió conseguir la estabilidad de la embarcación gracias a los ocho contenedores cilíndricos, vigas de madera en el armazón y neumáticos de ciclismo usados como aislante artesanal. Los gastos no fueron disparados gracias a ello y la prensa local calificó al invento como una “embarcación económica”, resaltando una vez más su carácter sostenible y su eficiencia.

No se sabe con exactitud el monto invertido pero los reportes demuestran que la mayor erogación residió en el esfuerzo físico y las horas de trabajos. La compra de suministros fue nula ya que se emplearon componentes rescatados de la vía pública o centros de acopio. Con el objetivo de la protección ambiental, la innovación casera supera las barreras presupuestarias.

Detalles sobre la fabricación de este bote de plástico y los resultados obtenidos en el agua

El taller de Araújo comenzó el proceso de la fabricación convirtiendo contenedores industriales en láminas funcionales. Cortó los barriles y niveló las áreas arqueadas con una sierra circular, apoyando en una guía tubular para garantizar precisión. Tal procedimiento necesitó un rigor absoluto en la simetría de las piezas con el fin de facilitar una unión impecable de los componentes.

Bote de plástico. Créditos: imagen generada con IA. Foto: Copilot AI

El hombre unió las placas sobre un armazón de madera y pulió las superficies con amoladora y aplicó ruedas de bicicleta recicladas como sellador hermético frente a posible humedad. La zona más compleja resultó ser la sección delantera que logró “calentando el plástico con aire caliente y moldeándolo cuidadosamente antes de fijar los clavos”.

Allí, tras finalizar el montaje, Araújo utilizó un propulsor Mercury de 5 caballos de fuerza para la evaluación definitiva en un estanque junto a sus allegados. Allí, la nave demostró un equilibrio notable, avanzó sin filtraciones por las costuras y demostró una agilidad idónea para sus dimensiones. Esta travesía exitosa ratificó que la obra alcanzó cada meta de utilidad y resistencia previstas originalmente.