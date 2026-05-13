Macá tobiano en la Patagonia Argentina Foto: Prensa Parques Nacionales

El macá tobiano, un ave endémica de Santa Cruz que habita en lagunas de meseta, está en peligro grave de extinción, con solamente 700 ejemplares restantes. Ahora, se detectó una nidificación de 9 parejas con 9 pichones lo cual abre una nueva luz de esperanza para el futuro de este animalito patagónico.

La Administración de Parques Nacionales confirmó la nidificación del macá tobiano (Podiceps gallardoi) en una laguna de la meseta del Lago Buenos Aires, dentro del área protegida.

“Este hallazgo es de gran relevancia para la conservación de la especie, dado que en las últimas décadas sufrió una marcada disminución poblacional, estimando su población actual en aproximadamente 700 individuos”, dijeron.

Macá tobiano en la Patagonia Argentina Foto: Prensa Parques Nacionales

Qué peligros enfrenta el maca tobiano

1. Depredación

Los principales depredadores del macá tobiano son el visón americano (Neogale vison), una especie exótica invasora, y de la gaviota cocinera (Larus dominicanus), que hoy nidifica en ambientes de meseta posiblemente favorecida por la disponibilidad de recursos asociados a los asentamientos humanos.

2. Degradación del hábitat

A la degradación de los hábitats naturales, muchas veces impulsada por el cambio climática y la degradación ambiental en general, se la suma también la alteración de condiciones meteorológicas que se evidencia en la región.

Macá tobiano en la Patagonia Argentina Foto: Prensa Parques Nacionales

Macá tobiano en la Patagonia Argentina Foto: Prensa Parques Nacionales

Por estos motivos, el Parque Nacional Patagonia y la Fundación Macá Tobiano realizan distintas tareas para colaborar con la conservación del macá tobiano, tales como el monitoreo de lagunas potenciales para la nidificación, la vigilancia de colonias reproductivas y el control de especies exóticas que impactan sobre la biología de la especie.

Al confirmarse la colonia en la meseta, con un total de 9 parejas y 9 pichones, el equipo de campaña se trasladó en camioneta y luego a pie hasta los 1400 msnm sobre la meseta, donde se montó el campamento para su vigilancia permanente con personal del área protegida y de la Fundación.

El equipo de los denominados “guardianes de colonia”, conformado siempre por al menos dos personas, mantuvo una guardia ininterrumpida desde principios de febrero hasta mitad de abril, afrontando las condiciones hostiles de la Patagonia Austral, con temperaturas bajo cero, viento, lluvias y nevadas.

El trabajo se complementó con el apoyo del equipo de perros en conservación de la Fundación. Se trata de animales entrenados para localizar rastros de visón americano, tales como huellas, madrigueras, heces y otros indicios de su presencia con una alta precisión, incluso en sectores de difícil acceso. La combinación entre la detección con perros de búsqueda, las recorridas del personal del área protegida y el uso de cámaras trampa en posiciones clave, constituye una estrategia integral que aumenta la capacidad de respuesta ante la presencia de esta especie que amenaza la conservación del macá.

La presencia territorial, el monitoreo y las acciones de manejo, que implicaron un esfuerzo humana y logístico significativo por parte del equipo del Parque, son fundamentales para alcanzar los objetivos de conservación del área protegida, y para ello es vital el trabajo articulado entre el Parque Nacional y la Fundación.

Macá tobiano en la Patagonia Argentina Foto: Prensa Parques Nacionales

El macá tobiano, una especie única de la Patagonia argentina

El macá tobiano es un ave endémica de la provincia de Santa Cruz que nidifica exclusivamente en lagunas de meseta con características ambientales muy particulares. Para reproducirse requiere cuerpos de agua con buena calidad y presencia de vegetación acuática, principalmente vinagrilla (Myriophyllum quitense), que utiliza para construir plataformas flotantes donde establece sus nidos y realiza la puesta de los huevos. Durante el invierno, la especie migra hacia los estuarios de la costa atlántica santacruceña.

El registro de nidificación por parte de la especie en el Parque Nacional Patagonia representa una gran noticia para la conservación de la biodiversidad del país y evidencia la importancia que tiene para su resguardo el área protegida creada hace poco más de 10 años en una zona clave para el macá tobiano.