La increíble “cascada de fuego” que aparece una vez al año y maravilla al mundo:

La famosa Firefall aparece solo algunos días de febrero en Parque Nacional Yosemite y atrae a miles de turistas cada año. Foto: Condé Nast Travel.

En medio de los paisajes imponentes del Parque Nacional Yosemite ocurre uno de los fenómenos naturales más sorprendentes y fotografiados del planeta. Se trata de la famosa “Firefall” o cascada de fuego, un espectáculo visual que transforma por algunos minutos una cascada en un auténtico río de lava naranja y roja.

El fenómeno sucede únicamente durante algunos días de febrero y depende de una combinación casi perfecta de clima, luz solar y deshielo. Por eso, miles de turistas y fotógrafos viajan cada año hasta California, Estados Unidos, con la esperanza de presenciar este evento natural que apenas puede observarse durante unos pocos minutos al atardecer.

El fenómeno ocurre cuando los rayos del sol iluminan la cascada Horsetail Fall durante el atardecer. Foto: Unsplash.

¿Qué es la “cascada de fuego” y por qué ocurre?

El fenómeno tiene lugar en la cascada conocida como Horsetail Fall, ubicada sobre la pared oriental de El Capitán, una de las formaciones rocosas más emblemáticas de Parque Nacional Yosemite.

Durante el invierno, la nieve acumulada en la cima comienza a derretirse y forma una delgada caída de agua de aproximadamente 480 metros de altura. Cuando las condiciones climáticas son ideales y el cielo permanece despejado, los rayos del sol del atardecer impactan directamente sobre el agua y generan un intenso brillo anaranjado y rojizo.

El efecto óptico hace que la cascada parezca estar completamente en llamas, como si se tratara de lava descendiendo por la montaña. Lo más impactante es que el espectáculo solo puede apreciarse durante una ventana muy breve: ocurre entre 5 y 15 minutos antes del atardecer y apenas durante unos diez días al año.

Firefall: un fenómeno natural que no siempre aparece

Aunque miles de personas organizan viajes para intentar verlo, la Firefall no está garantizada. Para que ocurra, deben coincidir varios factores:

Suficiente acumulación de nieve en la montaña.

Temperaturas adecuadas para el deshielo.

Presencia de agua en la cascada.

Cielos completamente despejados.

Si alguna de estas variables falla, el fenómeno directamente no aparece. Desde el propio Parque Nacional Yosemite explican que Horsetail Fall es una cascada relativamente pequeña y que incluso suele secarse durante el verano, por lo que febrero es prácticamente la única época en la que puede verse en todo su esplendor.

La combinación entre deshielo, cielo despejado y posición solar genera el efecto visual de una montaña en llamas. Foto: Unsplash.

La antigua “cascada de fuego” fue creada por humanos

Mucho antes de que se descubriera la versión natural de la Firefall, Yosemite ya había tenido un espectáculo similar, aunque era artificial. A finales del siglo XIX, los propietarios del antiguo hotel Mountain House comenzaron una tradición que consistía en arrojar brasas encendidas desde lo alto de un acantilado para crear el efecto visual de una cascada de fuego.

Desde abajo, los visitantes observaban cómo las chispas descendían por la montaña como si fueran lava brillante, un espectáculo que durante décadas atrajo a miles de turistas.

Sin embargo, la práctica fue prohibida en 1968 por las autoridades del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos debido al daño ambiental, el riesgo de incendios forestales y el impacto negativo provocado por las multitudes.

El espectáculo natural apenas puede observarse durante unos minutos y depende de condiciones climáticas muy específicas. Foto: Unsplash.

El descubrimiento que sorprendió al mundo

La versión natural del fenómeno fue descubierta accidentalmente en 1973 por el reconocido fotógrafo Galen Rowell.

Sus imágenes de la cascada iluminada por el sol recorrieron el mundo y, en un primer momento, muchas personas creyeron que estaban manipuladas digitalmente debido a la intensidad de los colores.

Con el paso de los años, la Firefall se convirtió en uno de los eventos naturales más buscados por fotógrafos profesionales y aficionados de todo el planeta.

El fotógrafo Galen Rowell fue quien popularizó la Firefall tras capturar imágenes del fenómeno en 1973. Foto: Pexels.

Recomendaciones para ver la Firefall en el Parque Nacional Yosemite

Las autoridades del parque aconsejan llegar varias horas antes del atardecer para conseguir una buena ubicación, ya que durante febrero los miradores suelen llenarse rápidamente. Además, recomiendan llevar:

Ropa de abrigo.

Botas para caminar.

Agua y comida.

Linternas con luz roja.

Trípodes y cámaras preparadas para poca luz.

También insisten en mantener una actitud respetuosa con el entorno natural, evitar dejar residuos y no dañar la vegetación cercana.

Para muchos viajeros, presenciar la Firefall en vivo representa una experiencia única e irrepetible, considerada uno de los espectáculos naturales más impresionantes de Estados Unidos.