San Martín de los Andes. Foto: Instagram @sanmartindelosandes_arg

Ubicado en plena cordillera patagónica y rodeado de lagos, bosques y montañas nevadas, San Martín de los Andes se convirtió en uno de los destinos más buscados del sur argentino. Su entorno natural, la arquitectura alpina y la fuerte presencia del turismo invernal hicieron que muchos lo apodaran la “Andorra argentina”.

La ciudad neuquina, situada a orillas del lago Lácar, combina naturaleza, deportes de nieve y tranquilidad en un escenario que recuerda a algunos de los paisajes montañosos más famosos de Europa. Durante el invierno, miles de turistas llegan atraídos por las nevadas, las actividades al aire libre y la posibilidad de disfrutar de uno de los centros de esquí más importantes del país.

Por qué San Martín de los Andes es conocida como la “Andorra argentina”

La comparación con Andorra no es casual. El pequeño principado europeo, ubicado entre España y Francia sobre la cordillera de los Pirineos, es reconocido mundialmente por sus montañas, sus centros de esquí y su perfil turístico ligado a la nieve y la aventura.

San Martín de los Andes. Foto: Instagram @sanmartindelosandes_arg

Aunque las geografías no son idénticas, San Martín de los Andes comparte varios rasgos que alimentan esa asociación: paisajes montañosos, clima frío, actividades deportivas y una fuerte identidad vinculada al turismo de naturaleza.

Además, la ciudad patagónica mantiene una escala pequeña y un ritmo más relajado que el de los grandes centros urbanos, algo que también suele destacarse de Andorra. Con poco más de 35.000 habitantes, conserva el espíritu de pueblo de montaña y una conexión permanente con el entorno natural.

Cerro Chapelco, el gran atractivo de invierno en Neuquén

Uno de los principales motores turísticos de San Martín de los Andes es el Cerro Chapelco, considerado uno de los centros de esquí más importantes de Argentina.

Cada temporada invernal, el complejo recibe visitantes de distintas partes del país y del exterior que buscan practicar esquí, snowboard y otras actividades vinculadas a la nieve. El lugar cuenta con pistas para distintos niveles, escuelas de esquí, alquiler de equipos y una infraestructura preparada para el turismo de montaña.

La experiencia suele compararse con estaciones europeas muy reconocidas, donde el deporte, la gastronomía y el paisaje se combinan como parte de una misma propuesta turística.

Además de las pistas, el entorno natural del cerro ofrece vistas panorámicas de los lagos patagónicos y los bosques de la región, convirtiéndose en uno de los puntos más fotografiados del sur argentino.

Cerro Chapelco, San Martín de los Andes. Foto: Instagram @anegra.laspendientes

Qué hacer en San Martín de los Andes durante el verano

Aunque el invierno es una de las temporadas más populares, San Martín de los Andes funciona como un destino turístico durante todo el año.

En verano, la nieve da paso a los senderos de montaña, las playas lacustres y las actividades al aire libre. Muchas personas visitan la ciudad para realizar trekking, pesca deportiva, paseos en kayak y excursiones dentro del Parque Nacional Lanín.

Los recorridos por la Ruta de los Siete Lagos también son uno de los grandes atractivos de la zona, ya que permiten descubrir algunos de los paisajes más impactantes de la Patagonia argentina.

Esta combinación entre nieve en invierno y naturaleza en verano es una de las razones por las que el destino mantiene una actividad turística constante y se consolida como una opción ideal para quienes buscan aventura, descanso y contacto con la naturaleza.

Ruta de los Siete Lagos: Río Correntoso. Foto: Instagram @rutadelos7lagos

Un destino patagónico con espíritu de pueblo de montaña

Más allá de sus paisajes, San Martín de los Andes conserva una identidad muy marcada. Sus construcciones de estilo alpino, los comercios regionales y la gastronomía típica refuerzan la sensación de estar en un auténtico pueblo cordillerano.

La economía local gira principalmente alrededor del turismo, al igual que sucede en muchas ciudades de montaña europeas. Hoteles, cabañas, restaurantes, chocolaterías y ferias artesanales forman parte de la experiencia que ofrece este destino patagónico.

Por eso, el apodo de “Andorra argentina” no solo busca comparar paisajes, sino también transmitir una forma de vivir el turismo ligada a la montaña, la tranquilidad y el contacto permanente con la naturaleza.