El CEAMSE aseguró que cumple con los requisitos ambientales. Foto: Prensa CEAMSE

A partir de la difusión de un estudio de la Universidad de California que ubica a un relleno sanitario operado por el CEAMSE encabezando las emisiones globales de gas metano, desde la compañía pública salieron a responder al informe y aseguraron que sí cumple con los estándares ambientales y regulatorios.

En un comunicado, la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), a cargo de la gestión de los residuos sólidos de la Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, destacó que “el ranking del proyecto STOP Methane se basa en mediciones satelitales puntuales, bajo condiciones atmosféricas particulares, lo cual limita la representatividad integral del comportamiento dinámico de las emisiones”.

“CEAMSE opera sus complejos ambientales bajo estándares técnicos, ambientales y regulatorios vigentes, incorporando nuevas tecnologías orientadas a la mitigación y control de emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente metano”, sostuvieron desde la entidad, actualmente presidida por el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

El CEAMSE aseguró que cumple con los requisitos ambientales. Foto: Prensa CEAMSE

El CEAMSE aseguró que cumple con los requisitos ambientales. Foto: Prensa CEAMSE

En relación específica al Complejo Ambiental Norte III, (que encabezó el ránking internacional de emisiones) “CEAMSE cuenta con sistemas activos de captación y tratamiento de biogás, cuyo objetivo principal es evitar la liberación directa de metano a la atmósfera. Este gas, generado naturalmente por la descomposición de residuos orgánicos, es capturado mediante una red de pozos y conducido a plantas de tratamiento donde es gestionado de manera controlada”, afirmaron desde la entidad.

Gestión del biogás y bonos de carbono

En 2025, CEAMSE inició un proceso de fortalecimiento de su política de mitigación climática, a través de la certificación de bonos de carbono vinculados a la gestión de biogás.

Dicho proyecto se enmarca en el programa internacional de la organización VERRA, bajo el estándar Verified Carbon Standard (VCS), uno de los mecanismos de certificación más reconocidos a nivel global.

Entre los objetivos de esta iniciativa se destacan:

Reducir las emisiones de metano mediante su captura, tratamiento y control.

Avanzar hacia la valorización energética del biogas mediante generación de energía eléctrica o producción de biometano.

Mejorar la calidad ambiental y la reducción del impacto climático asociado a la disposición final de residuos.

Validar y registrar estas acciones bajo estándares internacionales, garantizando transparencia, trazabilidad y verificación independiente.

A su vez, durante el año 2025 CEAMSE incrementó la captación de biogás del Módulo Norte III durante todas las etapas de vida útil del relleno sanitario; desde su construcción, operación y cierre.

Se espera que el incremento en la captación sea paulatino. Por ejemplo, durante el mes de abril de 2026, se alcanzaron valores de 16,000 m3/h de captación de biogás, lo que representa un incremento de 16% sobre los valores obtenidos en meses anteriores de 13.800 m3/h.

El CEAMSE aseguró que cumple con los requisitos ambientales. Foto: Prensa CEAMSE

El CEAMSE aseguró que cumple con los requisitos ambientales. Foto: Prensa CEAMSE

Valorización energética y monitoreo de fugas

El Complejo Ambiental Norte III CEAMSE cuenta desde 2012 con plantas generadoras de energía eléctrica impulsadas con el biogás proveniente del relleno sanitario. En 2020, se alcanzó una capacidad de 23 MW entregados a la red eléctrica, que este año llegará a 33 MW, lo que abastecerá de energía a una población de entre 100.000 y 120.000 personas.

El predio también cuenta con tres plantas de tratamiento de líquidos lixiviados con tecnología de ultra y nano filtración que permiten obtener un producto apto para riego.

Asimismo, el comunicado destacó que “CEAMSE ha implementado cambios en la metodología de medición y control de emisiones fugitivas al ambiente, incorporando el uso de drones con el Método Sniffer, aprobado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA)”.

La captación y valorización del biogás constituye una de las herramientas más efectivas reconocidas internacionalmente para la mitigación de emisiones en rellenos sanitarios, y actualmente CEAMSE se encuentra alineada con estas mejores prácticas.

En este sentido, la eventual detección de emisiones en determinados momentos no invalida la existencia ni la efectividad de los sistemas de control implementados, sino que pone de manifiesto la complejidad de la gestión de residuos a gran escala y la necesidad de continuar profundizando las inversiones en infraestructura, monitoreo y mejora continua desde los distintos actores que participan en esta materia.

Finalmente, la empresa reafirmó su compromiso con la gestión responsable de los residuos sólidos urbanos; la reducción progresiva de emisiones de gases de efecto invernadero; la adopción de estándares internacionales de medición, reporte y verificación; y el desarrollo de soluciones basadas en economía circular y energías limpias.

Por último, el comunicado señaló que “CEAMSE continuará fortaleciendo sus sistemas de monitoreo y sus estrategias de mitigación climática, consolidando su rol en la gestión sustentable de residuos a nivel local y regional y contribuyendo activamente a los compromisos ambientales nacionales e internacionales.