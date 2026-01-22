Plasticósfera, un documental sobre la contaminación de plásticos y microplásticos. Foto: Sergio Izquierdo

La contaminación por plástico ya no se limita a mares, ríos o suelos. Un estudio publicado en Science Advances detectó la presencia de microplásticos y nanoplásticos en la atmósfera urbana de dos grandes ciudades chinas, Guangzhou y Xi’an, revelando que estas partículas pueden permanecer en suspensión durante largos periodos y participar en procesos de formación de nubes.

El hallazgo plantea un escenario novedoso y preocupante: los plásticos ultrafinos no solo viajan por el aire, sino que pueden integrarse al ciclo atmosférico y regresar con la lluvia, ampliando el alcance de la contaminación.

"El plástico es para siempre" ("Plastic is Forever"), exhibición fotográfica de la ONU. Foto: un.org

La investigación y su método

El estudio utilizó un sistema capaz de detectar partículas plásticas de hasta 200 nanómetros, un umbral que permite observar una fracción del problema que suele quedar fuera de las técnicas convencionales. Los investigadores cuantificaron plásticos en:

Aerosoles.

Deposición seca.

Deposición húmeda.

Material resuspendido.

Los resultados muestran una atmósfera urbana con alta carga plástica:

En Guangzhou : 1,8 × 10^5 microplásticos/m³ y 5,0 × 10^4 nanoplásticos/m³.

: 1,8 × 10^5 microplásticos/m³ y 5,0 × 10^4 nanoplásticos/m³. En Xi’an: 1,4 × 10^5 microplásticos/m³ y 3,0 × 10^4 nanoplásticos/m³.

Dinámica de transporte y formación de nubes

El trabajo identifica dos motores principales de la circulación de plásticos en el aire:

Resuspensión del polvo de carretera .

. Deposición húmeda asociada a la lluvia.

La idea de “nubes de plástico” no implica que el cielo se vuelva opaco, sino que estas partículas actúan como superficies de condensación para el vapor de agua, integrándose al repertorio de aerosoles que modulan la microfísica de las nubes. Aunque aún falta evidencia para medir su impacto climático, el mecanismo es plausible y abre nuevas preguntas científicas.

Microplásticos. Foto: Freepik.

Retorno al suelo y redistribución

El estudio también observa que las partículas plásticas aparecen más mezcladas en las muestras de deposición que en las de aerosol, lo que indica procesos de agregación y eliminación durante el transporte atmosférico.

En términos simples, el aire no solo dispersa, también “lava” y redistribuye, con la lluvia como vía de caída hacia otras regiones.

Implicancias ambientales y políticas

La lectura de fondo es incómoda para la política ambiental: si el plástico entra en un ciclo atmosférico, la frontera entre contaminación urbana y rural se vuelve difusa. El control se complica porque las fuentes son múltiples:

Desgaste y resuspensión en carreteras .

. Emisiones industriales .

. Fragmentación de residuos.

El estudio subraya que el comportamiento del plástico en el aire es aún la parte menos conocida del ciclo global del plástico, y que se necesitan más mediciones para traducir estos hallazgos en impactos concretos sobre clima y salud pública.

Contaminación por microplásticos.

El descubrimiento de “nubes de plástico” sobre ciudades chinas abre una nueva dimensión en el debate ambiental.

La contaminación plástica no solo invade mares y suelos, también circula en la atmósfera, con potencial de alterar procesos meteorológicos y extender su alcance a regiones alejadas de las fuentes de emisión. La investigación marca un punto de inflexión y exige profundizar en el estudio de los plásticos invisibles que ya forman parte del aire que respiramos.