Turistas quedaron impactados al presenciar una enorme nube sobre la playa Riviera de São Lourenço, en Bertioga. Foto: Capturas de pantalla de videos de X (Twitter).

Una gigantesca formación nubosa sorprendió a cientos de turistas en el litoral de São Paulo, en Brasil, y provocó escenas de desconcierto y alarma. La impactante nube tubular, que avanzó sobre el mar con apariencia de ola gigante, obligó a muchos bañistas a abandonar la playa ante el temor de que se tratara de una catástrofe natural.

El fenómeno ocurrió durante el último fin de semana en las playas de la Riviera de São Lourenço, una de las zonas turísticas más concurridas del litoral paulista. Allí, residentes y visitantes quedaron impactados al observar cómo una inmensa pared gris avanzaba lentamente sobre el horizonte marítimo, generando imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

En São Paulo, Brasil ocurrió un impresionante fenómeno meteorológico, una nube de tormenta gigante con forma de tsunami, que avanzaba sobre la playa de Bertioga. Video: X / @eduardomenoni.

Nube tubular en Brasil: pánico y dudas entre los turistas

La escena parecía salida de una película apocalíptica. La nube se desplazaba a baja altura, con una estructura perfectamente definida y un aspecto cilíndrico que recordaba a una gigantesca ola suspendida en el cielo.

Muchos turistas comenzaron a grabar el fenómeno con sus celulares mientras otros, alarmados por la magnitud de la formación, optaron por retirarse rápidamente de la playa. El miedo se extendió debido a la similitud visual con un tsunami o una tormenta severa.

“Parecía que el cielo se nos caía encima”, relataron algunos testigos que presenciaron el avance de la nube sobre la costa brasileña. Las imágenes captadas desde distintos puntos del litoral mostraban cómo el sistema nuboso avanzaba acompañado de fuertes ráfagas de viento y un marcado cambio en las condiciones climáticas.

Turistas quedaron impactados al presenciar una enorme nube sobre la playa Riviera de São Lourenço, en Bertioga. Video: X / @EspacioNoticias.

¿Qué es una “nube rollo” y por qué se produce?

Aunque la apariencia generó temor entre quienes se encontraban en la playa, especialistas aclararon que el fenómeno tiene una explicación meteorológica concreta y no representa un peligro comparable al de un tornado o un tsunami real.

La formación observada en Brasil es conocida científicamente como “volutus”, aunque popularmente suele llamarse “nube rollo”. Se trata de un tipo de nube tubular poco frecuente que se forma a partir de corrientes de aire generadas por tormentas.

Según expertos meteorológicos, este fenómeno aparece cuando una masa de aire frío descendente impacta contra la superficie y empuja el aire cálido y húmedo hacia arriba. Ese contraste provoca la formación de una nube horizontal que parece girar lentamente sobre sí misma mientras avanza de manera independiente.

Especialistas explicaron que la extraña nube tubular se formó por el choque entre masas de aire frío y húmedo. Foto: Fundación Aquae.

La Defesa Civil do Estado de São Paulo explicó que el episodio estuvo asociado a un “frente de ráfagas” derivado del paso de tormentas sobre el litoral paulista.

El avance de la nube estuvo acompañado por ráfagas de viento que alcanzaron entre 50 y 60 kilómetros por hora, según reportes oficiales. Además, el fenómeno provocó fuerte agitación marítima y cambios repentinos en la visibilidad y la temperatura.

Aunque el episodio se viralizó principalmente por las imágenes registradas en Bertioga, el sistema meteorológico se desplazó a lo largo de buena parte de la costa de São Paulo e incluso llegó a zonas cercanas al límite con Río de Janeiro.

Los meteorólogos remarcaron que este tipo de formaciones suele funcionar como señal de condiciones climáticas adversas, ya que frecuentemente antecede lluvias intensas, tormentas eléctricas y cambios bruscos en el tiempo.

A pesar del impacto visual y el temor inicial que provocó entre turistas y residentes, las autoridades confirmaron que no se registraron daños graves ni víctimas durante el paso de la nube sobre el litoral brasileño.