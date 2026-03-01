Laurel de nieve. Foto: iNaturalist.

Uno de los deseos más comunes entre quienes disfrutan de la naturaleza es tener plantas con flores que embellezcan el jardín durante gran parte del año. En los viveros existen numerosas especies que se adaptan a distintos espacios y preferencias.

Entre ellas, se destaca el árbol de nieve o laurel de nieve (Chionanthus virginicus), una especie de tamaño pequeño a mediano conocida por su llamativa floración. Puede cultivarse tanto en el suelo como en maceta, lo que lo convierte en una buena opción para balcones, patios o terrazas.

A fines de la primavera y comienzos del verano, el árbol se cubre de pequeñas flores blancas cremosas, dispuestas en racimos que recuerdan a suaves nubes.

El laurel de nieve es una especie de tamaño pequeño a mediano conocida por su llamativa floración. Foto: Wikipedia.

Además de su valor ornamental, las flores desprenden una fragancia delicada. Las flores masculinas presentan pétalos más largos y vistosos, mientras que las femeninas dan lugar a frutos de color azul oscuro.

Especialistas de ‘Picture This’ indican que el laurel de nieve crece mejor en ambientes con humedad moderada. Prefiere suelos bien drenados y riegos profundos una o dos veces por semana, dejando que el sustrato se seque entre riegos. Una vez establecido, puede tolerar períodos de sequía.

Para el cultivo en maceta, se recomienda usar un recipiente amplio, de al menos 60 litros, con buen drenaje y un sustrato rico en materia orgánica. El trasplante puede realizarse cada dos o tres años, a comienzos de la primavera, pasando la planta a un contenedor apenas más grande.

Las flores masculinas del laurel de nieve presentan pétalos más largos y vistosos. Foto: Wikipedia.

La fertilización debe realizarse a principios de la primavera para estimular el crecimiento y la floración, y suspenderse hacia finales del verano. Luego de aplicar el fertilizante, es importante regar en abundancia para facilitar la absorción de nutrientes.

Por último, el laurel de nieve requiere una poda anual en primavera. Retirar ramas secas o que se crucen ayuda a mantener una forma equilibrada y mejora la circulación del aire, favoreciendo un desarrollo saludable.

Cinco claves para cultivar un laurel de nieve en tu casa