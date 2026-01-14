Árbol de granado. Foto: Freepik

Si bien el limonero siempre fue uno de los árboles más elegidos por los fanáticos de la jardinería, hay otro que le está ganando terreno y es el granado.

Esta especie se destaca por tener una característica fundamental: sus raíces no levantan el piso ni la tierra, lo que lo convierte en una opción segura para espacios pequeños.

Además de ser un árbol que no genera mayores problemas, requiere de poco mantenimiento para crecer sano, por ejemplo:

Un suelo con drenaje

Sol directo por varias horas

Riegos moderados

Árbol de granado. Foto: Freepik

Más características del granado

Esta especie de árbol, además de ser práctico, también le suma belleza al espacio. Su follaje color verde, que se combina con flores color rojo intenso, lo vuelve una especie decorativa es primavera y verano. Además, con el paso del tiempo comienza a dar sus frutos, que son las granadas.

Esta fruta es jugosa, refrescante y contiene antioxidantes ideales para el cuerpo, y se puede consumir en jugos o ensaladas.

Tips para cuidar los granados

Plantarlo en un sitio con sol y buen drenaje.

Regarlo solo cuando la tierra se encuentre seca.

No hay que abonar en exceso ni podar seguido.

Resiste plagas y enfermedades comunes.

Cabe destacar que el granado suele dar frutos luego de 2 o 3 años de plantarlo.

Árbol de granado. Foto: Freepik

Dónde plantar el granado

El granado se puede plantar en macetas y se debe elegir un recipiente grande, con buen drenaje y se debe ubicar en un lugar donde reciba sol directo durante varias horas.

Por otro lado, el riego debe ser regular pero sin excederse y cada tanto hay que agregar un poco de abono para estimular la floración y la producción de sus frutos.