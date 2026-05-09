Cómo es el Pingüino de Humboldt y cuáles son sus características más llamativas. Foto: Unsplash.

Cuando se habla de pingüinos, la mayoría imagina paisajes cubiertos de hielo y temperaturas extremas. Sin embargo, existe una especie que vive lejos de la Antártida y que logró adaptarse a un ambiente completamente distinto: las costas rocosas del Pacífico sudamericano. Se trata del Pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti), un ave marina que habita principalmente en zonas de Chile y Perú.

Esta especie vive asociada a la llamada Corriente de Humboldt, una corriente marina fría que recorre la costa occidental de Sudamérica y que resulta fundamental para su supervivencia. Gracias a sus aguas ricas en nutrientes, la zona concentra gran cantidad de peces pequeños, principal alimento de estos animales.

En medio de la preocupación por la conservación de la especie, el Gobierno de Chile anunció un importante reconocimiento: el Pingüino de Humboldt fue declarado oficialmente Monumento Natural. Desde las redes oficiales señalaron que la medida busca “asegurar el futuro de la especie”, proteger sus áreas reproductivas y reducir el impacto de las actividades pesqueras sobre su ecosistema.

Pingüino de Humboldt. Foto: Instagram @gobiernodechile

Cómo es el Pingüino de Humboldt y cuáles son sus características más llamativas

El Pingüino de Humboldt pertenece al género Spheniscus, el mismo grupo al que pertenece el pingüino de Magallanes. A diferencia de otras especies polares, estos ejemplares se adaptaron a climas menos extremos, aunque igualmente desafiantes.

Entre sus rasgos más distintivos se encuentran:

Una banda negra que rodea la cabeza y el pecho

Vientre blanco con marcas oscuras

Manchas rosadas alrededor de los ojos

Tamaño de entre 56 y 70 centímetros

Peso promedio de hasta 5 kilos

Uno de los detalles más curiosos son justamente las zonas rosadas cerca de los ojos. Estas áreas cumplen una función clave: ayudan a regular la temperatura corporal liberando el exceso de calor, algo fundamental para sobrevivir en regiones más templadas.

Pingüino de Humboldt. Foto: Unsplash.

Dónde vive el Pingüino de Humboldt y por qué depende de una corriente marina

La distribución de esta especie es muy específica. Se la puede encontrar únicamente en una franja costera del Pacífico que abarca parte de Perú y el norte de Chile.

Sus colonias suelen instalarse en:

Islas rocosas

Acantilados costeros

Cuevas naturales

Zonas de tierra donde excavan nidos

La supervivencia del Pingüino de Humboldt está directamente relacionada con la Corriente de Humboldt, que transporta aguas frías desde el sur del continente hacia el norte. Esta corriente favorece la aparición de grandes cantidades de peces como anchovetas y sardinas, esenciales para la alimentación de la especie.

Sin ese ecosistema marino, el pingüino tendría serias dificultades para encontrar alimento y reproducirse.

Pingüino de Humboldt. Foto: Unsplash.

Por qué el Pingüino de Humboldt está en peligro

Actualmente, el Pingüino de Humboldt figura como especie Vulnerable en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). En las últimas décadas, su población disminuyó considerablemente debido a diferentes amenazas ambientales y humanas.

Entre los principales problemas que afectan a la especie aparecen:

Pérdida de hábitat

La expansión de actividades humanas en zonas costeras altera los espacios de anidación y afecta las colonias reproductivas.

Sobrepesca

La pesca intensiva de anchovetas y otras especies pequeñas reduce la disponibilidad de alimento para los pingüinos.

Fenómeno de El Niño

Los eventos climáticos asociados a El Niño elevan la temperatura del mar y modifican la distribución de peces, generando escasez de comida y afectando especialmente a las crías.

Pingüino de Humboldt. Foto: Unsplash.

El origen del nombre del Pingüino de Humboldt

El nombre de esta especie homenajea al naturalista y explorador alemán Alexander von Humboldt, quien estudió las características de la corriente marina que lleva su apellido durante sus investigaciones en Sudamérica a comienzos del siglo XIX.

Hoy, observar a estos pingüinos en reservas naturales de Perú y Chile se convirtió en una experiencia muy valorada tanto por científicos como por turistas. Además de su importancia ecológica, la especie representa uno de los ejemplos más particulares de adaptación animal en el continente sudamericano.