Plantas, dormitorio. Foto: Grok AI.

Sumar plantas al dormitorio es una tendencia que aumenta, aunque todavía muchos desconfían. Más allá de lo decorativo o visual, la incorporación de estos elementos incluye importantes beneficios para la salud y el bienestar general.

Diversos estudios y especialistas coinciden en que determinadas especies ayudan a mejorar la calidad del aire, regular la humedad y generar un clima más relajante, ideal para favorecer el descanso nocturno.

Plantas, dormitorio. Foto: Grok AI.

A la hora de elegir plantas para la habitación, se recomienda priorizar aquellas con hojas redondeadas, formas suaves y crecimiento equilibrado, ya que generan una sensación visual más armoniosa.

¿Por qué es bueno sumar plantas al dormitorio?

Colocar plantas en la habitación ofrece múltiples beneficios:

Mejoran la calidad del aire.

Aumentan la humedad natural.

Reducen la sequedad ambiental.

Generan una sensación de calma.

Además, el contacto visual con la naturaleza contribuye a disminuir el estrés, favorecer la relajación y mejorar la calidad del sueño.

Integrar plantas al dormitorio no solo embellece el espacio, sino que lo transforma en un entorno más saludable, equilibrado y propicio para el descanso. Es una mejora simple, accesible y con impacto positivo en el bienestar diario.

Las 5 mejores plantas para el dormitorio, según expertos

Es clave optar por variedades que se adapten bien a la luz indirecta y que no requieran cuidados excesivos. A continuación, cinco plantas ideales para sumar al dormitorio.

1. Lirio de la paz gigante

El lirio de la paz gigante es una de las plantas más valoradas para interiores por su capacidad para purificar el aire y aportar frescura al ambiente. Sus hojas verdes alargadas y sus flores blancas aportan elegancia y luminosidad, incluso en dormitorios con poca ventilación.

Lirio de la Paz, planta purificadora del aire. Foto: Pinterest.

Prefiere la luz indirecta y un riego moderado, solo cuando el sustrato comienza a secarse en la superficie. Es importante tener en cuenta que puede resultar tóxica si se ingiere, por lo que no es recomendable en hogares con mascotas o niños pequeños.

2. Potus plateado

El potus plateado es una de las plantas de interior más populares por su resistencia y facilidad de cuidado. Sus hojas con manchas plateadas y forma de corazón la convierten en una opción decorativa versátil, ideal para colocar en estantes, colgantes o macetas altas.

Potus plateado, planta purificadora del aire. Foto: unsplash

Se adapta tanto a espacios luminosos como a zonas con sombra parcial y requiere riegos espaciados. Además, ayuda a mejorar la calidad del aire y es perfecta para quienes buscan una planta de bajo mantenimiento.

3. Tronco de Brasil

También conocido como palo de agua, el tronco de Brasil aporta un toque tropical al dormitorio. Sus tallos robustos y hojas largas, a veces con franjas amarillas, generan sensación de vitalidad y calidez.

Tronco de Brasil, planta purificadora del aire. Foto: Pinterest.

Es una planta resistente que tolera ambientes con poca luz, aunque crece mejor con iluminación indirecta. Se recomienda evitar la exposición directa al aire acondicionado o corrientes de aire frío, ya que necesita temperaturas estables para desarrollarse correctamente.

4. Calathea Ornata Pinstripe

La calathea ornata se destaca por su alto valor ornamental. Sus hojas oscuras con delicadas líneas rosadas o crema y su reverso violáceo la convierten en una planta muy llamativa para decorar interiores.

Calathea, planta purificadora del aire. Foto: Freepik

Proviene de ambientes selváticos, por lo que necesita luz filtrada, humedad constante y un sustrato siempre ligeramente húmedo. No tolera el sol directo ni el exceso de agua, pero bien cuidada puede transformar por completo el aspecto del dormitorio.

5. Maranta Fascinator

La maranta fascinator es conocida por el movimiento de sus hojas, que se pliegan durante la noche y se abren con la luz del día. Este comportamiento natural la convierte en una planta especialmente atractiva para espacios de descanso.

Maranta, planta purificadora del aire. Foto: rawpixel.com / cuz.gallery

Sus hojas verdes con nervaduras rojizas aportan color y dinamismo. Prefiere luz indirecta media y ambientes húmedos, por lo que se recomienda pulverizar agua con frecuencia para mantenerla saludable.