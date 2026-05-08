Encontraron 400 kilos de monedas en las Cataratas del Iguazú. Foto: Noticias Ambientales/LM Neuquén

En un escenario poco habitual, el descenso del caudal del río Iguazú permitió observar una situación atípica en las Cataratas del Iguazú, donde se encontraron 400 kilogramos de monedas. Sin embargo, lo que parecía una oportunidad operativa evidenció la acumulación de residuos en zonas clave.

Además, el caudal cayó a unos 500 mil litros por segundo, muy por debajo del promedio de 1,5 millones. Por ello, equipos del Parque Nacional Iguazú desplegaron un operativo de limpieza en sectores inaccesibles en condiciones normales.

En consecuencia, esta intervención permitió retirar grandes volúmenes de desechos arrojados por visitantes. Aun así, la situación encendió alertas sobre prácticas que persisten pese a campañas de concientización.

Encontraron 400 kilos de monedas en las Cataratas del Iguazú. Foto: Noticias Ambientales/LM Neuquén

Monedas en las cataratas: cómo los residuos alteran el equilibrio ecológico del ecosistema fluvial

En primer lugar, las monedas arrojadas al agua representan el principal problema detectado. Aunque muchos turistas lo consideran un ritual, esta acción genera impactos químicos y biológicos.

Por un lado, los metales se oxidan y liberan sustancias que alteran la calidad del agua. Por otro, especies acuáticas pueden ingerir estos objetos, confundiéndolos con alimento.

Asimismo, durante los operativos también se retiraron botellas, tapas, plásticos, pilas y dispositivos electrónicos. En consecuencia, la acumulación de residuos evidencia una presión constante sobre el ecosistema.

De este modo, la contaminación no solo afecta la biodiversidad, sino también la dinámica natural del río. Por lo tanto, se refuerza la necesidad de modificar conductas turísticas en áreas protegidas.

Operativos binacionales y cifras que reflejan la magnitud del problema ambiental

En el sector argentino, guías, guardaparques y personal operativo trabajaron en la zona de la Garganta del Diablo. Como resultado, lograron retirar alrededor de 90 kilos de monedas.

Mientras tanto, del lado brasileño, en Foz do Iguaçu, las tareas arrojaron cifras aún mayores. En una sola jornada, se extrajeron más de 300 kilos de monedas bajo las pasarelas.

Encontraron 400 kilos de monedas en las Cataratas del Iguazú. Foto: Noticias Ambientales/LM Neuquén

Además, estos operativos se realizan periódicamente debido a la persistencia del problema. Sin embargo, la bajante del río permitió dimensionar el alcance real de la contaminación acumulada.

En consecuencia, las autoridades insisten en fortalecer la educación ambiental. De este modo, buscan prevenir prácticas que comprometen la integridad del sitio.

Normativas que protegen los parques nacionales y limitan actividades dañinas

En Argentina, los parques nacionales están regulados por marcos legales que priorizan la conservación. Entre ellos, la Ley de Parques Nacionales establece restricciones claras sobre actividades humanas.

Además, estas normativas prohíben acciones que alteren el ambiente, como arrojar residuos o dañar la fauna. Por lo tanto, conductas como lanzar monedas constituyen infracciones ambientales.

A nivel internacional, el reconocimiento como Patrimonio Natural Mundial refuerza estas obligaciones. En consecuencia, se exige una gestión sostenible que preserve los ecosistemas.

Asimismo, los guardaparques cumplen un rol clave en el control y la educación de visitantes. De este modo, se busca garantizar que el turismo sea compatible con la conservación.

Conciencia ambiental: clave para preservar uno de los paisajes más emblemáticos del planeta

En este contexto, la reiteración de conductas contaminantes refleja un desafío cultural. Aunque existen campañas informativas, su impacto aún resulta insuficiente.

Por ello, las autoridades destacan la importancia de la responsabilidad individual. Cada visitante, en consecuencia, tiene un rol directo en la protección del entorno.

Además, promover prácticas sostenibles permite reducir la presión sobre ecosistemas frágiles. Así, el turismo puede convertirse en un aliado de la conservación.

Finalmente, la situación en las cataratas expone una realidad más amplia. Incluso en áreas protegidas, la intervención humana sigue dejando huellas visibles en la naturaleza.