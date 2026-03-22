Los pájaros más difíciles de reconocer en Buenos Aires. Foto: Freepik.

Los espacios verdes y parques de Buenos Aires albergan numerosas aves que muchas veces pasan desapercibidas o resultan difíciles de reconocer. Por eso, te ayudamos a identificar las cinco especies autóctonas más comunes.

Los pájaros más difíciles de reconocer de Buenos Aires

1- Alegre Chingolo

Alegre chingolo. Foto: ArgentiNat.

Este pájaro, considerado erróneamente como una especie de gorrión, si bien presenta semejanzas con el gorrión europeo (Passer domesticus), en realidad no forma parte de la misma familia.

En Sudamérica es muy común y se lo conoce como Alegre Chingolo, con su característico collar color canela en la nuca, rayas negras en la cabeza y un pequeño jopo.

Este pájaro "punk" de Buenos Aires es más difícil de ver si lo comparamos con su primo francés, introducido en la capital en el siglo XIX y bastante más visto en la zona urbana.

2- Paloma Picazuro

Paloma Picazuro. Foto: ArgentiNat.

La Paloma Picazuro sí pertenece a la misma familia de la paloma europea (Columba livia), aunque esta especie columbiforme se encuentra exclusivamente en Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Para algunos, el origen de su nombre proviene del guaraní y significa "paloma amarga“.

Es mucho más discreta que la paloma doméstica, y se puede observar fácilmente en cualquier espacio verde y parque. Su tamaño es un poco más grande que su pariente europeo y su plumaje es más oscuro, predomina el tono amarronado con destellos metalizados en las alas y cuello.

3- Colibrí

Colibrí. Foto: Unsplash.

En Argentina también es llamado picaflor, y es el ave americana por excelencia: existen entre 330 y 340 especies y en Argentina se pueden apreciar 28 de ellas. La más conocida es el colibrí esmeralda, todo un espectáculo en miniatura que sobrevuela algunos jardines de Buenos Aires.

Un discreto "triit triit" y suave zumbido de abeja será la señal que indica su presencia. Sus largas alas se mueven muy rápido y se alimenta del néctar de las flores más coloridas, siendo las rojas de cáliz profundo sus preferidas. Sus épocas favoritas son la primavera y el verano.

4- Hornero

Hornero. Foto: ArgentiNat.

Es el ave nacional de Argentina. Es uno de los componentes infaltables del paisaje urbano, y seguramente habrán oído su canto tan característico, que a veces entonan a dúo entre el macho y la hembra. Estos cantos sirven para que la pareja se comunique, debido a que son monógamos.

Entre abril y junio, la parejita feliz construye en conjunto el nido con barro y ramitas. Es una construcción maciza que puede llegar a pesar hasta 5 kilogramos, y que se parece mucho a un horno de barro. Por este motivo, se lo conoce como el gran constructor.

5- Zorzal

Zorzal. Foto: Buenos Aires Ciudad.

El cantante matutino, célebre por sus notas melodiosas y repetitivas, fue quien inspiró el apodo de “zorzal criollo”: nada menos que Carlos Gardel. Esta especie logró adaptarse muy bien al ambiente urbano, mide unos 22 centímetros y su plumaje en el vientre es de color bermejo, mientras que su dorso es pardo grisáceo.

Es omnívoro y se alimenta tanto de insectos, lombrices, caracoles como de granos, por lo que resulta un aliado para esparcir las semillas de las plantas que consume.