La plataforma incluye un buscador de animales perdidos y encontrados. Foto: Freepik.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó la web Animales BA: Perros y Gatos como una plataforma integral que concentra en un solo lugar todos los servicios orientados al cuidado y bienestar de las mascotas. El objetivo es simplificar trámites y facilitar el acceso a la información para los vecinos.

Según la presentación oficial, el sitio incluye un buscador de animales perdidos y encontrados, donde los usuarios pueden cargar datos, indicar la zona y subir una imagen en caso de extravío o hallazgo.

La información se publica dentro del sistema, que además permite filtrar por tipo de animal y ubicación, lo que ayuda a agilizar el reencuentro entre las mascotas y sus dueños.

La plataforma también cuenta con una sección de adopción que reúne perros y gatos bajo el cuidado de distintas organizaciones. Cada animal tiene una ficha con detalles como edad, tamaño, características e historia. Los interesados pueden completar un formulario con sus datos y las condiciones del hogar, que luego es enviado a la entidad correspondiente para continuar con el proceso.

Además, el sitio centraliza servicios clave como la agenda de atención veterinaria, la gestión de turnos para vacunación antirrábica y castraciones gratuitas, y la consulta de la ubicación de caniles. También permite realizar denuncias por maltrato animal, inscribirse en el Registro de Perros Potencialmente Peligrosos y acceder a cursos de capacitación para paseadores.

La nueva aplicación para encontrar mascotas perdidas y tramitar servicios.

Castración gratis de perros y gatos en mayo

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del programa Animales BA, ofrece durante mayo un nuevo operativo de castración gratuita para perros y gatos. El servicio se realiza con turno previo y cuenta con cupos limitados, por lo que se recomienda reservar con anticipación.

La iniciativa busca promover el cuidado responsable de mascotas y controlar la población animal en distintos barrios porteños, acercando el servicio a vecinos de toda la ciudad.

Castración gratis de perros y gatos en mayo. Foto: BA.

Dónde y cuándo habrá castraciones gratuitas

A continuación, el cronograma completo de operativos:

Lunes 4

Parque Nobel (Parque Chas)

Plaza Monte Castro (Monte Castro)

Martes 5

Centro Fijo Indoamericano (Villa Soldati)

Plaza 1° de Mayo (Balvanera)

Plaza Castelli (Belgrano)

Plaza General Pueyrredón (Flores)

Miércoles 6

Centro Fijo Indoamericano (Villa Soldati)

Plaza de los Mataderos (Mataderos)

Parque Rivadavia (Caballito)

Jueves 7

Centro Fijo Indoamericano (Villa Soldati)

Plaza Maestro Ravignani (Villa Devoto)

Plaza Manzana 66 (Balvanera)

Viernes 8

Centro Fijo Costanera Sur

Sábado 9

Centro Fijo Indoamericano (Villa Soldati)

Cómo acceder al servicio

Para poder castrar a tu mascota, es necesario solicitar un turno previo. Además, los cupos son limitados y suelen completarse rápidamente.

Este tipo de operativos forma parte de las políticas públicas de bienestar animal que impulsa la Ciudad, fomentando la tenencia responsable y la prevención de la sobrepoblación de perros y gatos.