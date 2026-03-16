Muchos lo odian, pero es necesario:

El ave de rapiña que se volvió un aliado vital en Sudamérica.

Si bien es muy común asociarlo a la carroña y muchas veces visto con desprecio por su comportamiento oportunista, el carancho (Caracara plancus) cumple una función ecológica esencial en los ambientes donde habita.

Presente desde el sur de Estados Unidos hasta el extremo austral de América, incluyendo regiones de Argentina y Chile, este ave, ejemplar de la familia Falconidae es una de las especies más versátiles del continente.

Es que la capacidad de este pájaro para adaptarse a diversas condiciones y su dieta variada lo convierten en un actor clave en la regulación de poblaciones animales y el control de plagas.

Las impresionantes características del carancho. Foto: Reserva Ecológica Costanera Sur

¿Qué es el carancho y por qué tiene mala reputación?

Con un plumaje pardo claro, una cresta erguida en la cabeza y un vuelo que lo distingue en el cielo de las zonas frías y ventosas del cono sur, el carancho es mucho más que un ave de rapiña.

A pesar de su importancia ecológica, arrastra una mala fama alimentada por prejuicios y desconocimiento. Su costumbre de alimentarse de carroña lo ha hecho blanco de falsas creencias, como la idea de que representa una amenaza para los humanos.

Nada más lejos de la realidad. Según explican los expertos, los caranchos no representan un peligro para las personas. Solo reaccionan si alguien invade su territorio o se acerca demasiado a sus nidos.

¿Cómo el carancho ayuda a mantener el equilibrio de los ecosistemas en el continente?

Su comportamiento alimenticio cambia de acuerdo con las estaciones y su ciclo reproductivo. Los caranchos jóvenes o aquellos que no están en etapa reproductiva suelen alimentarse de cadáveres de animales, aprovechando su rol como recicladores naturales.

No obstante, durante el periodo de cría, los adultos despliegan todas sus habilidades de caza para obtener presas vivas, que pueden incluir roedores, reptiles, insectos y hasta aves de gran tamaño como coscorobas o garzas moras.

Carancho, ave. Foto: Birding Patagonia

Esta capacidad de alternar entre la caza activa y el consumo de carroña les permite adaptarse a contextos cambiantes y desempeñar un papel crucial en el equilibrio de los ecosistemas.

Además, esta ave posee conductas que denotan una inteligencia notable. Puede participar en ataques grupales, robar huevos de nidos ajenos y modificar su comportamiento según las oportunidades del entorno.

En áreas cercanas a la actividad humana, no es raro que se alimente de desperdicios o restos, lo cual refuerza su función como limpiador natural y controlador de plagas urbanas, al eliminar animales potencialmente nocivos como ratas o palomas domésticas.

Su presencia no solo contribuye a la salud ambiental, sino que también es indicativa de la biodiversidad de un lugar. Proteger su hábitat y promover su conocimiento entre la población es fundamental para revalorizar a una de las aves más, si se quiere, “incomprendidas” del paisaje sudamericano.

Las impresionantes características del carancho. Foto: Facebook / COA Río Grande

Mitos y verdades sobre el ave de rapiña que muchos consideran una amenaza

El carancho es inteligente y oportunista, fundamental para el ecosistema al actuar como controlador de plagas y carroñero, limpiando entornos rurales y urbanos. Si bien es injustamente asociada a la muerte y malos augurios, es un ave adaptada y curiosa, lejos de ser una amenaza para mascotas y humanos.

Algunos mitos sobre el carancho son:

Ave de mal agüero : se cree que su presencia o grito anuncia la muerte o desgracias, una creencia popular muy arraigada.

Cazador feroz de mascotas : existe el mito de que atacan perros o gatos pequeños, lo cual es falso.

Ave sucia/perjudicial: muchos lo consideran una plaga por su dieta carroñera, cuando en realidad es un “limpiador” natural.

Las verdades sobre el carancho:

Rol ecológico : son carroñeros y cazadores oportunistas que controlan poblaciones de ratas, palomas y consumen animales atropellados, evitando focos infecciosos.

Inteligencia y versatilidad : son muy adaptables, comunes en zonas urbanas y rurales.

Comportamiento familiar : forman parejas estables, a menudo monógamas, y ambos padres cuidan el nido, que suelen ser desprolijos y construidos en altura.

Versatilidad alimenticia: comen pequeños mamíferos, reptiles, anfibios, peces, huevos, insectos y carroña.

La mala fama del carancho es más una construcción cultural que un reflejo de su comportamiento, siendo una especie fascinante y necesaria para el equilibrio ambiental.