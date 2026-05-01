La India inauguró la primera "carretera roja" diseñada para proteger la fauna silvestre. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

En un intento por reducir el impacto del tránsito en zonas de alto valor ecológico, la India inauguró su primera “carretera roja”, una innovadora infraestructura vial pensada para proteger a la fauna silvestre.

El proyecto fue impulsado por el Gobierno indio a través de la Autoridad Nacional de Carreteras (NHAI) y se implementó en el estado de Madhya Pradesh, sobre un estratégico tramo de la ruta nacional NH-45 que conecta las ciudades de Bhopal y Jabalpur.

Cómo funciona la primera “carretera roja” para alertar a los conductores

La "carretera roja" de la India diseñada para proteger la fauna silvestre. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

La particularidad de esta vía es su superficie cubierta con un intenso pigmento rojo, aplicado en una capa de cinco milímetros mediante un material termoplástico colocado en caliente. El objetivo no es estético: el color genera un inmediato contraste visual que advierte a los conductores que están ingresando en un corredor biológico, una zona donde el cruce de animales es frecuente.

Además del fuerte impacto visual, la carretera incorpora una textura especial conocida como “table-top”, que produce una leve vibración y un sonido perceptible al circular.

Este sistema funciona como una alerta sensorial que induce a los automovilistas a reducir la velocidad de manera natural, evitando frenadas bruscas y disminuyendo el riesgo de atropellar animales.

Las autoridades explicaron que la intervención tiene un impacto mínimo sobre el entorno natural, ya que no modifica el drenaje ni la estructura del pavimento existente. El diseño se inspiró en modelos de seguridad vial utilizados en ciudades como Dubái, aunque en este caso se adaptó por primera vez a un contexto de conservación de fauna.

El objetivo: reducir los atropellamientos de animales

El objetivo principal es proteger a los animales que habitan los santuarios naturales cercanos a este corredor vial. Foto: ChatGPT.

El objetivo principal es proteger especies que suelen cruzar estas rutas, entre ellas tigres, jabalíes y ciervos, animales que habitan los santuarios naturales cercanos a este corredor vial.

Especialistas en medio ambiente consideran que el proyecto marca un hito en la convivencia entre infraestructura y biodiversidad. Si los resultados muestran una reducción significativa de atropellamientos, el plan piloto podría replicarse en otras regiones críticas del país.

Por ahora, el tramo rojo funciona como un laboratorio de seguridad vial a cielo abierto, donde la ingeniería y la conservación ambiental se combinan para ofrecer una solución creativa a un problema cada vez más común en áreas naturales.

La iniciativa también posiciona a la India como uno de los países que exploran nuevas estrategias para proteger su rica biodiversidad sin frenar el desarrollo de su red de transporte.