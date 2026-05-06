Una familia de Santa Fe construyó una casa sustentable frente al río con 11 containers. Foto: Infobae

En el corazón de Cayastá, un pequeño pueblo de la provincia de Santa Fe conocido por ser el sitio donde nació Santa Fe la Vieja, una construcción rompe con el paisaje tradicional. A unos 70 kilómetros de la capital provincial, cerca del río San Javier, una familia levantó una casa hecha con contenedores marítimos que combina diseño moderno, funcionalidad y adaptación al entorno.

La vivienda fue construida sobre un terreno que originalmente iba a destinarse a la producción hortícola, pero que terminó reconvertido en un innovador proyecto arquitectónico. La idea surgió en el ámbito familiar, cuando Darío y sus hermanos, oriundos de Rafaela, buscaban una casa amplia para disfrutar junto a sus familiares.

La propuesta de utilizar contenedores, en lugar de una construcción tradicional, apareció como una alternativa práctica frente a las dificultades logísticas de construir lejos de su lugar de residencia.

Una familia levantó una casa hecha con contenedores marítimos que combina diseño moderno y funcionalidad. Foto: Infobae

El desafío de los 11 módulos: cómo se diseñó la estructura de esta casa reciclada

El sistema modular permitió que gran parte de la obra se realizara en fábrica, facilitando el seguimiento del proyecto y evitando problemas habituales como demoras, robos de materiales o complicaciones con proveedores. Una vez terminados, los módulos fueron trasladados al terreno y ensamblados en apenas dos semanas. En total, la casa se completó en unos seis meses, un plazo considerablemente menor al de una obra convencional.

La estructura está compuesta por once contenedores distribuidos en tres niveles. Debido a la cercanía con el río, la vivienda se apoya sobre una base elevada de hormigón que la protege de posibles crecidas. En ese nivel inferior se dispuso también un espacio semicubierto que funciona como garaje y área de servicios.

En el primer está el comedor, living y la cocina, todos con amplios ventanales con vistas abiertas hacia el río. Foto: Infobae

El primer piso concentra los espacios sociales: living, cocina y comedor, todos con amplios ventanales que permiten vistas abiertas hacia el río. Uno de los elementos más distintivos es una “galería voladora”, generada por contenedores que sobresalen de la estructura principal y crean un espacio intermedio entre interior y exterior.

En el segundo nivel se ubican los dormitorios (cinco en total), todos orientados hacia el paisaje natural. La casa está preparada para alojar hasta 24 personas y cuenta con cuatro baños completos. Un contenedor dispuesto en forma vertical conecta los niveles y funciona como núcleo de circulación, además de albergar instalaciones esenciales.

Un diseño flexible: por qué comparan esta casa con el clásico juego “Tetris”

El carácter modular no solo simplificó la construcción, sino que también permitió ampliar la vivienda sin complicaciones. Inicialmente diseñada con nueve contenedores, la casa sumó dos módulos adicionales tiempo después, sin necesidad de realizar grandes obras ni generar residuos.

En total, la casa se completó en unos seis meses, un plazo considerablemente menor al de una obra convencional. Foto: Infobae

Este sistema de encastre, tanto vertical como horizontal, dio lugar a una comparación inevitable por parte de sus dueños: armar la casa fue “como un Tetris”, donde cada pieza encaja con precisión en el conjunto.

El traslado de los módulos tampoco presentó dificultades. Cada contenedor llegó prácticamente terminado desde fábrica, listo para ser montado en el terreno. Este proceso redujo tiempos, costos y riesgos, y permitió un mayor control sobre cada etapa del proyecto.

Sustentabilidad y lujo: los beneficios de vivir en una casa con vista al río y bajo impacto ambiental

Más allá de su diseño, la casa ofrece condiciones de confort que desmienten algunos prejuicios sobre este tipo de construcciones. Gracias a un sistema de aislamiento térmico, mantiene temperaturas agradables durante todo el año, incluso en condiciones climáticas extremas. En su interior, combina la estética industrial de los contenedores con materiales cálidos, como madera en pisos y revestimientos.

El proyecto también incorporó un diseño paisajístico que respeta la vegetación local, con especies como ceibos y sauces. En el exterior, se suman espacios de recreación como una piscina, una cancha de pádel y un fogonero junto al río, lo que refuerza la experiencia de contacto con la naturaleza.

En el exterior, se suman espacios de recreación como una piscina, una cancha de pádel y un fogonero junto al río. Foto: Infobae

Según sus propietarios, la construcción con contenedores implicó un ahorro aproximado del 20% en comparación con métodos tradicionales, sin resignar calidad ni diseño. A seis años de su finalización, la casa requiere un mantenimiento mínimo, lo que refuerza el atractivo de este tipo de soluciones.

Hoy, esta vivienda en Cayastá se presenta como un ejemplo de arquitectura modular aplicada al entorno natural, una alternativa que gana terreno en distintos puntos del país por su eficiencia, rapidez de ejecución y versatilidad.