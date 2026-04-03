Plantas, decoración, hogar, bambú. Foto: Gemini IA.

Decorar el living con plantas es una excelente manera de sumar frescura, color y vida al hogar. Sin embargo, no todos los espacios cuentan con buena iluminación natural, lo que puede dificultar el cuidado de ciertas especies.

Por suerte, existen plantas de interior que no sólo toleran la poca luz, sino que además ayudan a mejorar la calidad del aire, haciendo que el hogar sea mucho más saludable, estético y sobre todo, natural.

Plantas en el living Foto: Freepik.

Si buscás opciones resistentes, fáciles de mantener y con beneficios reales para el ambiente, estas cinco plantas son perfectas para vos. Se adaptan bien a rincones con luz indirecta o tenue y requieren cuidados mínimos, lo que las convierte en aliadas ideales para cualquier hogar.

No necesitan sol y son tendencia: las 5 plantas ideales para tu casa

Sansevieria (Lengua de suegra)

También conocida como lengua de suegra, esta planta es una de las más resistentes que existen. Tolera ambientes con poca luz, requiere riegos esporádicos y ayuda a filtrar toxinas del aire. Su aspecto vertical y moderno la hace perfecta para el living.

Lengua de suegra. Foto: Unsplash.

Pothos (Potus)

El potus es una planta colgante muy popular por su facilidad de cuidado. Crece bien con luz indirecta o incluso en espacios más oscuros y contribuye a purificar el aire. Además, es ideal para decorar estanterías o muebles altos.

Spathiphyllum (Lirio de la paz)

El lirio de la paz se destaca por sus elegantes flores blancas y su capacidad para adaptarse a ambientes con poca luz. Es una planta que ayuda a mantener la humedad y mejorar la calidad del aire, aunque necesita riegos moderados.

Lirio de la Paz, planta purificadora del aire. Foto: Pinterest.

Zamioculca

La zamioculca es otra gran opción para espacios con poca iluminación. Tiene hojas brillantes y resistentes, y puede pasar largos períodos sin riego. Es perfecta para quienes buscan una planta casi “indestructible”.

Helecho de Boston

Este clásico aporta un toque verde y frondoso al living. Si bien prefiere ambientes húmedos, puede adaptarse a luz indirecta. Es conocido por su capacidad para limpiar el aire y dar sensación de frescura.

Incorporar estas plantas en tu living no solo mejora la estética del espacio, sino que también contribuye a crear un ambiente más saludable. Con pocos cuidados y buena elección de especies, es posible disfrutar de un hogar más verde, incluso sin grandes fuentes de luz natural.