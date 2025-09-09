Un peligro en línea: denuncian que menores fueron captadas en Roblox y agregadas a chats sexuales

Cuatro familias santafesinas aseguraron que sus hijas, de entre 10 y 12 años, fueron sumadas a grupos de WhatsApp en el que había contenido de abuso sexual.

Hacker. Foto: IA Freepik

El reconocido juego Roblox es uno de los más utilizados por menores de edad, algo que también lo vuelve un riesgo con respecto a la seguridad. Cuatro familias de Santa Fe denunciaron que sus hijas fueron captadas por la aplicación y luego agregadas a un grupo de WhatsApp donde enviaban material vinculado al abuso sexual.

Los denunciantes son del pueblo de Barrancas, y mencionaron que las chicas de entre 10 y 12 años fueron agregadas a un grupo en el que había más de 400 personas y se enviaba pornografía.

Roblox, plataforma de videojuegos en línea. Foto: Unsplash.

“Septiembre para chicas” es el nombre que tiene el grupo junto al emoticón de un corazón y en la descripción ofrecía una serie de pautas antes de participar: “No llorar, añadir amigas, solo chicas, 0 hombres”.

Los padres de las damnificadas radicaron la denuncia en la Comisaría N°3 de Barrancas, en el departamento San Jerónimo, y sostuvieron que hallaron en los celulares a niñas que formaban parte de las comunidades con prefijos similares (3466) y que residen en las localidades aledañas de Arocena, Monje, San Fabián e Irigoyen.

El director de la ONG Grooming Argentina en Rosario, Hernán Navarro, dialogó con radio LT3 y mencionó que se trata de “un enemigo invisible e intangible” y reclamó por la educación digital en las escuelas: “En los colegios se les habla a los chicos sobre los dinosaurios, pero no de inteligencia artificial”.

Grooming

“En un grupo de WhatsApp uno tiene acceso a los números de todos los miembros y luego continúa el asedio de manera particular”, explicó Navarro, quien agregó que los padres “otorgan” a sus hijos “un DNI trucho” y “celebra porque es ciudadano legal”: “Esto pasa debido a que los chicos se crean un perfil por debajo de los 13 años con edades de adultos en las redes sociales”.