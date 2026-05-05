Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
martes, 5 de mayo de 2026, 10:13
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Gianinna y Dalma Maradona junto a Fernando Burlando en el juicio por la muerte de Diego Maradona.
Gianinna y Dalma Maradona junto a Fernando Burlando en el juicio por la muerte de Diego Maradona. Foto: REUTERS

Los médicos forenses que se encargaron de la autopsia de Diego Armando Maradona y toxicólogos que realizaron análisis histopatológicos declararán este martes en el juicio por la muerte del astro argentino.

Fuentes judiciales informaron que se trata de los doctores Federico Martín Corasanitti y Carlos Mauricio Casinelli, mientras que los peritos de la Policía Bonaerense son Silvana De Piero, María Agustina Vayo, Sebastián Zabala y Ezequiel Ventossi.

Corasanitti y Casinelli comparecieron el año pasado ante los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tomasso y Julieta Makintach -destituida por el documental Justicia Divina-, miembros del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro.

¿Maradona agonizó 12 horas?

Ambos profesionales coincidieron en que el cuerpo “tenía espuma, livideces, el abdomen tenso y edematizaciones”.

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A su vez, subrayaron que el deceso pudo haber ocurrido entre las 9 y las 12 del 25 de noviembre de 2020.

Verónica Ojeda en el juicio por la muerte de Maradona.
Verónica Ojeda en el juicio por la muerte de Maradona. Foto: NA

Los médicos recalcaron que en la habitación de Tigre se hallaron botellas de agua mineral con sal, un inodoro portátil y ampollas de medicamentos como ranitidina y Reliverán, al tiempo que insistieron: “En todos los órganos había retención de líquido”.

Casinelli, en tanto, indicó que Maradona falleció como consecuencia de “edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada” y detectó una “miocardiopatía dilatada”.

Según los forenses, en la vivienda no había aparatología médica y el cuarto estaba “tabicado y a oscuras. Diego estaba tapado con una sábana y boca arriba”.

El neurocirujano y ex médico personal de Maradona, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Coschov; el psicólogo Carlos Díaz; el médico clínico Pedro Di Spagna; la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; el enfermero Ricardo Almirón; y el coordinador Mariano Perroni son los siete acusados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, cuya pena en expectativa es de ocho a 25 años de prisión.