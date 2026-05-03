Tres extranjeros fueron detenidos este fin de semana. Foto: Policía de la Ciudad.

Tres delincuentes extranjeros fueron detenidos este fin de semana por la Policía de la Ciudad luego de cometer una serie de robos en farmacias del centro porteño. Se trata de un hombre peruano de 38 años, con antecedentes y una condena previa por delitos contra la propiedad, y dos mujeres chilenas de 38 y 39.

El hecho se inició en una farmacia ubicada sobre la calle Carlos Pellegrini al 400, en el barrio de San Nicolás, donde los sospechosos sustrajeron perfumes y cremas antes de darse a la fuga.

Tres extranjeros fueron detenidos este fin de semana. Foto: Policía de la Ciudad.

Tras la denuncia del comerciante, efectivos de la Comisaría Vecinal 1ª que realizaban tareas de prevención lograron identificar el vehículo en el que se movilizaban los acusados.

El auto fue interceptado en la intersección de Carlos Pellegrini y la Avenida del Libertador, ya en el barrio de Retiro.

Tres extranjeros fueron detenidos este fin de semana. Video: Policía de la Ciudad.

Qué secuestraron durante el operativo

Durante el procedimiento, los tres ocupantes fueron detenidos y en su poder se secuestraron 23 cajas de perfumes, dos potes de crema para el cabello y una mochila.

La investigación permitió además determinar que, momentos antes, los mismos implicados habían cometido otro robo bajo la misma modalidad en una sucursal de la misma cadena ubicada en la calle Hipólito Yrigoyen al 900.

Tres extranjeros fueron detenidos este fin de semana. Foto: Policía de la Ciudad.

Fuentes policiales indicaron que los detenidos formarían parte de una organización dedicada a este tipo de delitos en distintos comercios de la Ciudad de Buenos Aires.

En la causa interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58, a cargo del juez Manuel Bruniard.