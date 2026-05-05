"Pequeño J" fue extraditado a la Argentina. Foto: Gobierno de Perú

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, fue indagado este martes por la mañana tras ser extraditado desde Perú, en el marco de la causa por el triple crimen de Florencio Varela ocurrido en 2025. El acusado, señalado como el presunto autor intelectual del ataque, enfrentó su primera audiencia judicial en Argentina de manera virtual desde el penal de Marcos Paz.

Durante la indagatoria, “Pequeño J” optó por una estrategia defensiva clara: negó cualquier tipo de participación en los asesinatos y se negó a responder preguntas del fiscal interviniente. Su declaración se limitó a rechazar los cargos en su contra, sin aportar detalles ni aceptar el intercambio con la acusación.

"Pequeño J" fue extraditado a la Argentina. Foto: Gobierno de Perú

Llegada de “Pequeño J” a la Argentina

El imputado había llegado al país el lunes por la noche, cerca de las 20.45, tras ser trasladado en un operativo internacional que partió desde Lima, Perú. Allí permanecía detenido desde hacía más de seis meses, luego de haber sido capturado por Interpol. Su extradición fue parte de un despliegue coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional, que también incluyó otros procedimientos similares desde Perú y Paraguay.

Bajo estrictas medidas de seguridad, Valverde Victoriano arribó esposado y fue inmediatamente puesto a disposición del Servicio Penitenciario Federal, que lo trasladó al complejo penitenciario de Marcos Paz. Desde allí se realizó la audiencia por videoconferencia.

"Pequeño J" fue extraditado a la Argentina. Foto: Gobierno de Perú

La causa en la que está imputado investiga el asesinato de tres jóvenes en Florencio Varela, un hecho que generó fuerte conmoción por su violencia. Los investigadores sostienen que “Pequeño J” habría tenido un rol clave en la planificación del crimen, aunque su defensa rechaza esa acusación.

Con esta primera indagatoria, el proceso judicial entra en una nueva etapa, en la que se espera avanzar con la recolección de pruebas y definiciones sobre la situación procesal del acusado, quien por ahora continuará detenido mientras avanza la investigación.