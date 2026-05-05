Josias Santos Regis, su padre, y N.S.R., el niño de 6 años. Foto: NA. Foto: redes sociales.

N.S.R., el niño de 6 años que era intensamente buscado en Corrientes, fue hallado este martes tras un amplio operativo desplegado en el marco de la investigación. Junto a él también fue encontrado su padre, Josias Santos Regis, quien quedó detenido.

El hallazgo se produjo alrededor de las 10:30 en el paraje Duraznillo, una zona de caminos de tierra donde la Policía llevaba adelante rastrillajes.

De manera preliminar, se informó que tanto el menor como su padre se encuentran en buen estado de salud y serán sometidos a controles médicos.

Detención de Josias Santos Regis. Foto: Policía de Corrientes.

Tal como sucede en estos casos, una vez que el menor es localizado, se resguarda su identidad y se retira la difusión de su imagen. Por este motivo, en adelante solo será identificado por sus iniciales: N.S.R., de 6 años.

Qué sucedió antes de la desaparición del niño

Este lunes, el Ministerio de Seguridad había activado la Alerta Sofía por la desaparición de N.S.R. en Corrientes. El niño de 6 años había sido visto por última vez el domingo por la noche junto a su papá, Josias Santos Regis, conocido como “El Brasilero”.

Según informó el medio Impacto Corrientes, el episodio se inició cerca de las 21:30, cuando el padre del niño irrumpió en la vivienda de su expareja con la intención de conversar. Sin embargo, la situación escaló rápidamente y derivó en una pelea con otro hombre, a quien Santos Regis le efectuó tres disparos. La víctima fue trasladada al Hospital San Roque, donde permanece fuera de peligro. El hecho fue caratulado como tentativa de homicidio.

Josias Santos Regis, su padre, y N.S.R., el niño de 6 años. Foto: redes sociales.

Tras el incidente, el acusado se dio a la fuga llevándose a su hijo, lo que dio origen a una segunda investigación. En el operativo intervinieron la Comisaría Segunda, la Comisaría de la Mujer y el Menor, distintas áreas de la Policía de Corrientes y el Ministerio de Seguridad, que desplegaron rastrillajes y controles en la zona.