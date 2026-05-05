Pequeño J fue extraditado a la Argentina. Foto: Gobierno de Perú

Tony Janzen Valverde, alias Pequeño J, llegó este lunes a la Argentina desde Perú para ser juzgado por el delito de homicidio agravado y su presunta responsabilidad en el asesinato de tres jóvenes de entre quince y veinte años en la provincia de Buenos Aires, en septiembre del año pasado.

El arribo de Valverde Victoriano fue en el Aeropuerto de El Palomar y el operativo estuvo a cargo de la División Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina.

Tras su llegada, Pequeño J será trasladado a la sede de la Policía Federal Argentina (PFA) en Villa Lugano hasta que este martes 5 de mayo prestará declaración indagatoria por Zoom ante el juez Jorge Ernesto Rodríguez, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón.

Pequeño J fue extraditado a la Argentina. Foto: Gobierno de Perú

El acusado es considerado miembro de un plan criminal organizado por integrantes de una estructura vinculada al narcotráfico para recuperar droga presuntamente sustraída a la organización. El 19 de septiembre de 2025 Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi fueron privadas de su libertad, maniatadas, golpeadas, torturadas y asesinadas.

Así fue la salida de Pequeño J de Perú hacia la Argentina

Bajo extremas medidas de seguridad, la Policía Nacional del Perú realizó este lunes el traslado de Valverde Victoriano hacia la Dirección de Aviación Policial, lugar donde se llevó a cabo su expulsión del país y posterior entrega a las autoridades argentinas.

“Durante todo el desplazamiento, efectivos policiales garantizan el control de la operación, la integridad del detenido y el cumplimiento riguroso de los protocolos establecidos, reafirmando la firmeza y profesionalismo institucional en procedimientos de alta sensibilidad vinculados a la criminalidad transnacional”, destaca el parte.

La situación de Pequeño J

El pasado 3 de febrero, la Fiscalía peruana confirmó que Valverde iba a ser extraditado por solicitud de la justicia argentina: “Responderá por tres hechos delictivos en agravio de tres mujeres” y que “el delito se habría cometido con la complicidad de dos o más personas, mediante ensañamiento y alevosía, y mediando violencia de género”, indicó la institución peruana.

Cuatro meses antes, el 2 de octubre, la Policía Nacional de Perú (PNP) entregó a la Policía de Argentina al ciudadano argentino Matías Agustín Ozorio, señalado como presunto cómplice del Pequeño J para que también fuera procesado.

Valverde, de 20 años, fue arrestado a finales de septiembre pasado en Lima junto a Orozco cuando intentaban huir hacia el norte de Perú (de donde es originario Pequeño J) y se presume que dirigía una banda de narcotráfico con vínculos en el extranjero.