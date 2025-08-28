Roblox, en el ojo de la tormenta tras la expulsión de un youtuber que expuso una presunta red de violadores dentro del juego

La plataforma argumentó que su conducta violaba las normas de la comunidad, alegando que su estilo de “justicia por mano propia” exponía a los usuarios a mayores riesgos. Tras ello, implementó nuevas medidas de seguridad.

La plataforma de videojuegos en línea Roblox enfrenta una creciente polémica tras expulsar al youtuber Schlep, quien es conocido por exponer a presuntos violadores, reavivando los rumores sobre el posible cierre.

Una falsa publicación en redes sociales aseguraba que la compañía cerraría el lunes 1 de septiembre por supuestas “preocupaciones de seguridad”. Los operadores confirmaron que seguirá funcionando con normalidad.

El youtuber Schlep fue expulsado de Roblox tras exponer a presuntos violadores.

La empresa enfrenta duras críticas legales tras ser señalado por la fiscal general de Louisiana (Estados Unidos) como un lugar donde “los depredadores sexuales prosperan, cazan y victiman niños”.

Las especulaciones sobre el cierre de la plataforma de videojuegos en línea surgieron a partir de un mensaje en redes que citaba problemas de seguridad e incontrolable demanda.

Las nuevas medidas de seguridad que implementará Roblox

Roblox anunció drásticos cambios: restringir zonas “adultas” como dormitorios y bares solo a usuarios mayores de 17 años con verificación de edad; reforzar detección automática de contenido sexual o violatorio; y mejorar controles parentales e identificación mediante IA.

Si bien desarrolladores y jóvenes creadores piden más transparencia, la compañía señaló que no hay intención de cerrar ni suspender servicios y subrayó que estos rumores pueden dañar la confianza de usuarios.

Roblox es usada por millones de niños (un 40 % de su base tiene menos de 13 años), haciendo imperativa una protección reforzada. Por este motivo, madres y padres exigen claras respuestas sobre cómo se protege la infancia en línea.