Camila Belén Montesino y su bebé de 4 meses. Foto: NA

En las últimas horas, Camila Belén Montesino, de 27 años, se presentó en la Comisaría 31 de General Roca, en la provincia de Río Negro, junto a su hijo de cuatro meses, Carlos Amir Jeremy Araya, luego de haber estado más de 72 horas desaparecidos, según confirmaron a través de la página web oficial del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Neuquén.

La joven llegó acompañada por otra persona cuya identidad aún no está confirmada. Ahora intentan determinar si el acompañante tiene relación con su actual pareja, Guillermo Alan Amir Zumelzu (27), quien continúa desaparecido.

Mientras Montesino es entrevistada por las autoridades, se activó el protocolo de resguardo para el bebé, ya que un análisis realizado en el hospital detectó la presencia de droga en sangre en ella. Además, se indicó que la mujer se encuentra en una situación de “extrema vulnerabilidad”.

Desaparición de personas. Foto: NA.

Ante la aparición de ambas personas, el protocolo “Alerta Nati” emitido por la Policía provincial fue dado de baja.

Qué ocurrió antes de la desaparición

La búsqueda de Camila Belén Montesino y su bebé de cuatro meses se había iniciado en la provincia de Neuquén bajo Alerta Nati, tras la denuncia del padre del niño el 1° de mayo, al no tener noticias de ambos durante varias horas.

Sin embargo, el caso se remonta a 48 horas antes, cuando la Policía realizó un allanamiento en la vivienda de la joven, donde se encontró droga. En ese momento, se le practicó un test toxicológico que dio positivo.

Ante la sospecha de que el bebé también pudiera tener sustancias en sangre a través de la lactancia, se dispuso el traslado de ambos a un hospital, pero Montesino se fue del lugar antes de concretarse el procedimiento.

Camila Belén Montesino se había ido con su bebé de 4 meses. Foto: NA

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis, aunque una de las principales líneas de investigación apunta a que la mujer habría escapado por temor a una posible intervención de la Justicia de Familia.

En paralelo, tanto la Policía de Neuquén como la de Río Negro trabajaban sobre la pista de que se encontraba en General Roca junto a su pareja. Esta versión surgió a partir del testimonio de una mujer que aseguró haber tenido contacto con ella y afirmó que “estaban bien”.

Durante el fin de semana también se realizaron tres allanamientos en Rincón de los Sauces, que no arrojaron resultados relevantes. Además, se solicitó información a empresas de transporte y a organismos vinculados a la niñez y la familia que ya habían intervenido previamente en el entorno del grupo familiar.