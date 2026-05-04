Activaron la alerta Sofía por un nene de 6 años que desapareció en Corrientes:

Alerta Sofía por Nahuá Santos Riquelme. Foto: Ministerio de Seguridad

El Ministerio de Seguridad informó este lunes la activación de la Alerta Sofía por la desaparición de Nahuá Santos Riquelme en Corrientes. El niño de 6 años fue visto por última vez el domingo por la noche y podría estar con su papá, Josias Santos Regis, conocido como “El Brasilero”.

Según informó la cartera en su cuenta oficial de X, el menor tiene “cabello rubio con rulitos, ojos claros, tez blanca” y ”vestía pantalón largo color crema, zapatillas blancas, camiseta azul y blanca de manga larga y campera marrón tipo inflable”.

Alerta Sofía por Nahuá Santos Riquelme. Foto: Ministerio de Seguridad

Quien tenga información que permita dar con su paradero, debe comunicarse a la línea 134 de manera gratuita, anónima y disponible las 24 horas.

El medio Impacto Corrientes indicó que el padre del nene irrumpió cerca de las 21.30 en la casa de su expareja con la intención de hablar, aunque la situación se descontroló y se desató una pelea con otro hombre, a quien Santos Regis le disparó tres veces. La víctima fue trasladada al Hospital San Roque, donde permanece fuera de peligro. El hecho es investigado como tentativa de homicidio.

Tras el episodio, el hombre escapó llevándose consigo a su hijo, lo que derivó en la apertura de una segunda investigación, de la cual intervienen la Comisaría Segunda, la Comisaría de la Mujer y el Menor, distintas áreas de la Policía de Corrientes y el Ministerio de Seguridad, llevando a cabo rastrillajes y controles en la zona.

Qué es la alerta Sofía

La alerta Sofía nació en 2019 a partir de la desaparición de Sofía Herrera, nena de 3 años que fue vista por última vez en un camping de la ciudad fueguina de Río Grande en 2008.

Se trata de un sistema de alerta de emergencia rápida que sirve para coordinar la inmediata búsqueda y localización de los niños y adolescentes desaparecidos cuyas vidas se consideren en “Alto Riesgo Inminente”.

La alerta debe solicitarla la autoridad judicial a cargo de la investigación, de acuerdo a los requisitos establecidos en el programa: