Violento robo a un motociclista sobre la autopista Ricchieri: fue atacado a punta de pistola y todo quedó filmado
La víctima circulaba por el carril central cuando fue interceptado por delincuentes que se movilizaban en tres motos. Mirá el video en la nota.
Un motociclista fue víctima de un violento robo en plena Autopista Ricchieri cuando regresaba a la Ciudad de Buenos Aires.
La víctima iba por el carril central cuando, de manera sorpresiva, fue rodeado por tres motos que lo apuntaron con pistolas semiautomáticas.
El brutal episodio quedó registrado por la cámara que la víctima llevaba en su casco.
En ese momento, Guillermo solo atinó a suplicar por su vida: “Para, para. Tomá, tomá, tomá. Te la doy la moto, no me hagan nada”, se lo escucha decir en el audio del video.
Tras entregar su moto, el hombre de 62 años fue auxiliado en plena autopista por el conductor de una camioneta que presenció el hecho.
