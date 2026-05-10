La Policía de la Ciudad desbarató una banda que se dedicaba a robar casas y detuvo a tres hombres que tenían un extenso prontuario delictivo. Foto: Policía de la Ciudad.

La Policía de la Ciudad desbarató una banda que se dedicaba a robar casas y detuvo a tres hombres que tenían un extenso prontuario delictivo. Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron más de 150 llaves duplicadas, armas de fuego, dinero en distintas monedas y herramientas utilizadas para ingresar a las propiedades.

La organización, apodada “Los Cerrajeros”, era investigada por una serie de robos en inmuebles de la Ciudad de Buenos Aires. Dos de los detenidos, un ciudadano paraguayo y un argentino, sumaban en total 19 antecedentes penales por delitos vinculados a robos, drogas, estafas y hechos contra las personas.

La investigación comenzó tras un robo ocurrido en marzo de 2021 en un departamento de la calle Posadas al 1600, en el barrio porteño de Recoleta. Foto: Policía de la Ciudad.

Uno de los arrestados, un argentino de 48 años, registraba 14 antecedentes, varios de ellos por delitos contra la propiedad.

El segundo implicado, un paraguayo de 43 años, tenía cinco antecedentes relacionados principalmente con la comercialización de estupefacientes. El tercer detenido es un argentino de 56 años, señalado como integrante de la banda.

Cayeron "Los Cerrajeros". Foto: Policía de la Ciudad.

Cómo comenzó la investigación

La investigación comenzó tras un robo ocurrido en marzo de 2021 en un departamento de la calle Posadas al 1600, en el barrio porteño de Recoleta. En ese hecho, los delincuentes se llevaron dinero en efectivo, joyas y otros objetos de valor.

Con el avance de las tareas investigativas, la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 48 logró vincular a la banda con otros robos cometidos en la Ciudad durante 2025 y 2026. A partir de allí, se identificaron los domicilios de tres de los sospechosos.

Uno de los arrestados, un argentino de 48 años, registraba 14 antecedentes, varios de ellos por delitos contra la propiedad. Foto: Policía de la Ciudad.

Por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 16, a cargo de Mariano Iturralde, y con intervención de las UFIs de Florencio Varela y Ezeiza, se realizaron cuatro allanamientos simultáneos en Monserrat y en las localidades bonaerenses de Ezeiza y Florencio Varela. En los operativos participaron efectivos de las Divisiones Investigaciones Comunales 1 y 2 junto a los grupos especiales DOEM y DOU.

Durante los procedimientos se incautaron tres armas de fuego, una réplica, municiones, un duplicador de llaves, anillos, pulseras, relojes, dinero de nueve países diferentes y distintos elementos utilizados para concretar los robos, entre ellos escaleras, sogas, herramientas y precintos.

Cayeron "Los Cerrajeros". Video: Policía de la Ciudad.

Finalmente, el magistrado interviniente avaló el procedimiento y ordenó el traslado de los detenidos, además del secuestro de todos los elementos hallados durante los allanamientos.