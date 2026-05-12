Las llamas se elevan durante la explosión en Santa Cruz. Foto: X/@PolicialesON

La trágica explosión ocurrida en un complejo habitacional de Perito Moreno dejó un saldo devastador de tres personas fallecidas —entre ellas, un bebé de apenas dos meses— y varios heridos de gravedad.

En las últimas horas se conoció un video captado por una cámara de seguridad que muestra el momento exacto en el que, en menos de un segundo, una presunta fuga de gas provoca una violenta explosión que destruye por completo parte de la estructura del edificio, generando una impactante lluvia de escombros, vidrios y fuego.

Momento de la explosión en Santa Cruz. Video: redes sociales.

La potencia de la explosión fue tal que varias viviendas ubicadas a más de 100 metros sufrieron roturas de vidrios debido a la onda expansiva. En las imágenes también puede verse cómo, minutos después, una enorme nube de humo y polvo cubre todo el perímetro, mientras se escuchan los gritos desesperados de las víctimas que quedaron atrapadas bajo los escombros.

En ese sentido, las víctimas fatales fueron identificadas oficialmente como Franco Gómez, de 26 años; Jorge Valconte, de 30; y Gael Morales, un bebé de dos meses de vida. Sin embargo, las autoridades advirtieron que todavía no se descarta la existencia de más víctimas entre los escombros.

Sandra Gordillo, subsecretaria de Protección Civil de Santa Cruz, explicó que aún no se pudo determinar con precisión cuántas personas vivían en el complejo habitacional afectado. Además, señaló que la explosión provocó importantes daños en viviendas linderas, destruyendo vidrios y desplazando estructuras precarias, por lo que varias familias debieron ser evacuadas.

Explosión en Santa Cruz. Video: X/CriticaSur

Cómo sigue la salud de los heridos

El Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz informó que los pacientes afectados permanecen internados en distintos hospitales de la región, donde reciben atención especializada. Según el último parte oficial, los heridos presentan una evolución clínica estable dentro de la gravedad de los cuadros.

En el Hospital Zonal de Caleta Olivia continúan internados cuatro menores de edad. Tres de ellos, identificados como R.C. (8 años), S.C. (12) y M.E. (11), sufrieron quemaduras en aproximadamente el 80 por ciento de sus cuerpos. Además, D.G. (10) permanece internado con politraumatismos. Uno de los niños se encuentra en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica bajo monitoreo constante.

Explosión en Santa Cruz. Foto: X/munoznotired

Por otra parte, Daiana Estrada, de 38 años, fue derivada al Hospital Distrital de Las Heras. La mujer presenta quemaduras en el 80 por ciento del cuerpo y permanece en terapia intensiva con asistencia mecánica respiratoria. Las autoridades sanitarias indicaron que su estado continúa siendo delicado, aunque estable.

En el Hospital Distrital “Dr. Oscar H. Natale” de Perito Moreno fueron atendidos otros vecinos afectados por la explosión y el incendio posterior. Algunos de ellos ya recibieron el alta médica tras presentar cuadros leves de inhalación de humo, traumatismos y dificultades respiratorias. Entre los asistidos figuran Francisco Schulz, Carlos Ramos, Ricardo Cañas, Ignacio Martínez, Cristian Gonzales, Fabricio Flores y Natalia Doroñuk. También continúa internada Soledad Gómez, de 30 años, con diversos traumatismos.