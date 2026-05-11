Las llamas se elevan durante la explosión en Santa Cruz. Foto: X/@PolicialesON

La explosión ocurrida en un complejo habitacional de Perito Moreno, en la provincia de Santa Cruz, dejó un saldo devastador: al menos tres personas fallecidas -entre ellas un bebé de apenas dos meses- y varios heridos de gravedad que continúan internados bajo estricta vigilancia médica.

Mientras avanzan las tareas de rescate y peritaje, el Gobierno provincial confirmó las identidades de las víctimas fatales y brindó detalles sobre el estado de salud de los sobrevivientes.

Explosión en Santa Cruz. Foto: X/munoznotired

Quiénes eran las víctimas fatales

Las víctimas fatales fueron identificadas oficialmente como Franco Gómez, de 26 años; Jorge Valconte, de 30; y Gael Morales, un bebé de dos meses de vida. Sin embargo, las autoridades advirtieron que todavía no se descarta la existencia de más víctimas entre los escombros.

Sandra Gordillo, subsecretaria de Protección Civil de Santa Cruz, explicó que aún no se pudo determinar con precisión cuántas personas vivían en el complejo habitacional afectado. Además, señaló que la explosión provocó importantes daños en viviendas linderas, destruyendo vidrios y desplazando estructuras precarias, por lo que varias familias debieron ser evacuadas.

De manera extraoficial, los investigadores sospechan que la explosión se habría originado por una fuga de gas en una de las viviendas del complejo. La Justicia avanzará en las próximas horas con las pericias correspondientes para esclarecer las causas del hecho, mientras continúan los operativos de asistencia y contención para las familias afectadas.

Cómo sigue la salud de los heridos

El Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz informó que los pacientes afectados permanecen internados en distintos hospitales de la región, donde reciben atención especializada. Según el último parte oficial, los heridos presentan una evolución clínica estable dentro de la gravedad de los cuadros.

En el Hospital Zonal de Caleta Olivia continúan internados cuatro menores de edad. Tres de ellos, identificados como R.C. (8 años), S.C. (12) y M.E. (11), sufrieron quemaduras en aproximadamente el 80 por ciento de sus cuerpos. Además, D.G. (10) permanece internado con politraumatismos. Uno de los niños se encuentra en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica bajo monitoreo constante.

Por otra parte, Daiana Estrada, de 38 años, fue derivada al Hospital Distrital de Las Heras. La mujer presenta quemaduras en el 80 por ciento del cuerpo y permanece en terapia intensiva con asistencia mecánica respiratoria. Las autoridades sanitarias indicaron que su estado continúa siendo delicado, aunque estable.

En el Hospital Distrital “Dr. Oscar H. Natale” de Perito Moreno fueron atendidos otros vecinos afectados por la explosión y el incendio posterior. Algunos de ellos ya recibieron el alta médica tras presentar cuadros leves de inhalación de humo, traumatismos y dificultades respiratorias. Entre los asistidos figuran Francisco Schulz, Carlos Ramos, Ricardo Cañas, Ignacio Martínez, Cristian Gonzales, Fabricio Flores y Natalia Doroñuk. También continúa internada Soledad Gómez, de 30 años, con diversos traumatismos.