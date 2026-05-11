Operativo anti droga en Remedios de Escalada. Foto: Captura

En el marco de una investigación judicial previa por comercialización de estupefacientes, se llevaron adelante tres allanamientos simultáneos en el barrio Cinco Esquinas, en el partido bonaerense de Lanús, una zona ubicada en el límite entre Lanús Oeste y la localidad de Remedios de Escalada. Los procedimientos fueron el resultado de tareas de inteligencia y seguimiento que venían desarrollándose desde hacía varias semanas.

Durante los operativos, efectivos policiales lograron secuestrar una importante cantidad de dosis de pasta base ya fraccionadas y listas para la venta, además de sustancias compactas que iban a ser utilizadas para la elaboración de nuevas dosis. En los lugares allanados también se encontraron armas de fuego, municiones y dinero en efectivo, elementos que refuerzan la hipótesis de un punto de venta activo y organizado dentro del barrio.

Operativo anti drogas en Remedios de Escalada. Video: Municipalidad de Lanús

Como resultado de las medidas judiciales, dos personas fueron detenidas y quedaron imputadas por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y por portación ilegal de armas de fuego. Según informaron fuentes del caso, ambos detenidos operaban dentro de la zona y mantenían vínculos con la distribución local de drogas.

Tras los allanamientos, los acusados fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde permanecen alojados a disposición de la Justicia. La causa continúa en investigación y no se descartan nuevas medidas en el marco del expediente, con el objetivo de desarticular por completo la red de comercialización que operaba en el barrio.