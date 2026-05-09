Aeropuerto Internacional de Rosario

Un hombre de 55 años y una mujer de 60 quedaron detenidos bajo el cargo de “exhibicionismo público”. La pareja intentó tener relaciones sexuales en un avión que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Rosario, donde finalmente se produjo la aprehensión.

Según el parte policial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas y tal como indicó el periodista local Eric Tropper, “se llevó adelante el servicio -de los uniformados- en el aeropuerto”, luego que el personal de la aerolínea comercial “Copa Airlines” realizó la denuncia.

En la acusación, se “manifiesta que habría una mujer y un hombre con sus prendas bajas en el interior del avión e hicieron exhibiciones”, en el tubo proveniente desde Panamá y “por tal motivo se procede a la aprehensión de ambas personas”. La pareja viajó en clase ejecutiva y fue trasladada a la Comisaría 12ª ubicada en el barrio rosarino de Ludueña.