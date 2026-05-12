Encuentran un boquete en una cárcel de Santa Fe. Foto: Captura/Gobierno de Santa Fe

Un operativo llevado a cabo en la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero, en Santa Fe, sorprendió a los agentes penitenciarios, quienes detectaron un boquete de 70 centímetros en un pabellón de presos de alto perfil.

Según señalaron las autoridades provinciales, el descubrimiento de la excavación en formación y de un arma punzante llevó a las unidades a clausurar la zona para realizar los peritajes necesarios.

La inspección tuvo lugar la madrugada del domingo en el marco de controles sorpresivos que son realizados de manera periódica. Durante la requisa, el personal penitenciario detectó en el sector de baños de un patio externo un boquete de aproximadamente 40 centímetros de ancho, 50 de largo y 70 de profundidad, encendiendo las alarmas sobre un posible intento de fuga. También se secuestró un arma blanca de fabricación casera de unos 40 centímetros de longitud.

Encuentran un boquete en una cárcel de Santa Fe. Video: Gobierno de Santa Fe

Por su parte, la Secretaría de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad ordenó el cierre preventivo del pabellón afectado, a fin de que se lleven a cabo las actuaciones y pericias correspondientes.

Declaraciones de la vocera

Ante el hallazgo, la vocera provincial, Virginia Coudannes, brindó este martes una conferencia de prensa en la que informó que informó lo sucedido en la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero.

Además, la funcionaria informó que la Secretaría de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad dispuso “el cierre del lugar, las sanciones correspondientes y las investigaciones en consecuencia”.

Coudannes remarcó que este tipo de procedimientos forman parte de una política sostenida de control penitenciario impulsada por el Gobierno Provincial. “Las requisas no son una respuesta espasmódica, sino una regularidad dentro de la política de seguridad”, sostuvo.

Encuentran un boquete en una cárcel de Santa Fe. Foto: Captura/Gobierno de Santa Fe

En ese sentido, señaló que la actual gestión reforzó los controles en todas las unidades penitenciarias de la provincia mediante “requisas permanentes, controles exhaustivos de ingresos, scanners y nuevas medidas de seguridad internas”.

La vocera defendió el endurecimiento de los controles en los establecimientos penitenciarios: “Cuando al comienzo de la gestión mostrábamos imágenes de las requisas, algunos hablaban de mano dura. Nosotros sostenemos que quien delinque debe cumplir la condena tras las rejas”, afirmó.

Durante la conferencia, Coudannes también hizo referencia al avance de las obras de “El Infierno”, la nueva cárcel de alto perfil que construye la Provincia, además de otros establecimientos penitenciarios previstos dentro del plan de infraestructura carcelaria.