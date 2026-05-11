Explosión en Santa Cruz. Foto: X/munoznotired

Una fuerte explosión seguida de un incendio se registró durante la noche del domingo en una vivienda de la localidad de Perito Moreno, en el norte de Santa Cruz, donde hubo varios heridos y al menos dos personas fallecidas, entre ellas un bebé. Ante la gravedad del hecho, el Gobierno provincial desplegó un operativo de emergencia.

El siniestro ocurrió en una casa ubicada en un complejo de departamentos y, según trascendió de manera extraoficial, habría sido provocado por una fuga de gas. En el lugar continuaban trabajando efectivos policiales y bomberos.

Explosión en Santa Cruz. Video: X/munoznotired

De acuerdo con un informe del diario La Opinión Austral, varias personas fueron trasladadas en grave estado por ambulancias, mientras que otras dos habían quedado atrapadas entre los escombros. Además, las primeras informaciones indicaban que las víctimas fatales serían un bebé y un adulto mayor.

En tanto, por instrucción del gobernador Claudio Vidal, equipos de Salud, Seguridad, Desarrollo Social, Educación y otros organismos provinciales trabajaban en la asistencia a los heridos, el acompañamiento a las familias y el operativo de emergencia.

El comunicado del Gobierno provincial

“El Gobierno de la Provincia de Santa Cruz activó de manera inmediata un amplio dispositivo de asistencia y contención tras el lamentable incendio ocurrido en una vivienda de la localidad de Perito Moreno, hecho que provocó víctimas fatales y personas heridas con quemaduras de distinta consideración”, indicó en un comunicado.

Asimismo, añadió: “Apenas tomó conocimiento de la tragedia, el gobernador Claudio Vidal instruyó a los ministros de su Gabinete a ponerse a disposición de las familias afectadas y coordinar todas las acciones necesarias para garantizar la atención sanitaria, la asistencia social y el acompañamiento integral”.

“En ese marco, la ministra Secretaria General de la Gobernación, Soledad Boggio, y el ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, se trasladaron hacia Perito Moreno para supervisar personalmente el operativo desplegado en la localidad y acompañar a los familiares de las víctimas”, agregó, a la vez que detalló el operativo sanitario y las derivaciones.

Explosión en Santa Cruz. Video: X/CriticaSur

En ese sentido, señaló: “Como consecuencia del incendio, cuatro niños y tres adultos fueron trasladados al hospital local para recibir atención médica inmediata. Posteriormente, una mujer debió ser derivada a terapia intensiva en Las Heras debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Asimismo, los niños de 11, 9 y 5 años fueron derivados al Hospital Zonal de Caleta Olivia para continuar con tratamientos especializados, mientras que en Perito Moreno permanecieron internados dos jóvenes de 20 años con quemaduras leves y bajo observación médica”.

“Los hospitales de Las Heras y Caleta Olivia activaron de inmediato sus protocolos de emergencia y se encuentran plenamente preparados para la atención de los pacientes derivados, con equipos médicos y áreas críticas disponibles para responder a la contingencia. De igual manera, el avión sanitario provincial fue alistado preventivamente ante la eventual necesidad de derivar a alguno de los heridos hacia la Ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, también se dio aviso a las instituciones de salud que podrían recibir a los pacientes en caso de requerirse una atención de mayor complejidad”, agregó.

Por otro lado, indicó: “El Consejo Provincial de Educación dispuso además la apertura de la EPP N°72 para asistir a familias de viviendas linderas que también resultaron afectadas por la intensidad de las llamas, registrándose explosión de vidrios y caída de cielos rasos en inmuebles cercanos. Por otra parte, personal de Servicios Públicos Sociedad del Estado y Distrigas S.A. se apersonó en el lugar para colaborar con la asistencia operativa requerida por los Bomberos que continúan trabajando en el siniestro”.