La mamá de Bastián Jerez lanzó una rifa solidaria para afrontar los gastos de internación:

La mamá de Bastián Jerez lanzó una rifa solidaria. Foto: NA.

La mamá de Bastián Jerez lanzó una rifa solidaria para ayudar a cubrir los gastos de internación y recuperación de su hijo, quien continúa atravesando un largo proceso médico tras el grave choque ocurrido en Pinamar entre un vehículo UTV y una camioneta Volkswagen Amarok.

Rifa solidaria para ayudar a Bastián Jerez: cómo colaborar con la internación del nene herido en Pinamar

A través de sus redes sociales, Macarena Collantes explicó que cada número tiene un valor de $10.000 y que lo recaudado será destinado a acompañar los costos vinculados al tratamiento del niño.

La rifa incluye cinco premios: un costillar, una pava eléctrica, un termo y una freidora de aire, entre otros artículos. Quienes quieran colaborar pueden hacerlo mediante una transferencia al alias basti.maca, correspondiente al Banco Provincia.

Mientras continúa internado, Bastián también atraviesa un momento especial: está muy cerca de completar el álbum de figuritas del Mundial 2026 con la colección de la Selección argentina, algo que se convirtió en una pequeña motivación durante su recuperación.

La mamá de Bastián Jerez lanzó una rifa solidaria. Foto: NA.

El niño permanece alojado desde febrero en el Hospital Italiano de San Justo, luego de haber pasado un mes internado en el sanatorio Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti” de Mar del Plata.

Por la causa judicial permanecen imputados Manuel Molinari, conductor de la Amarok; Noamí Quirós, quien manejaba el UTV; y Maximiliano Jerez, padre de Bastián. Los tres están acusados por el delito de lesiones culposas agravadas.

Caso Bastián en Pinamar: los conductores del UTV y la camioneta dieron positivo en el test de alcoholemia

Las pericias toxicológicas realizadas a los dos conductores que protagonizaron el violento accidente entre un UTV y una camioneta en la zona de La Frontera de Pinamar, que dejó a Bastián Jeréz con gravísimas heridas, resultaron positivos en alcohol.

Por su parte, el estudio dio negativo para Maximiliano Jeréz, padre del nene de 8 años y quien también se encuentra imputado en la causa.

Bastián, el niño internado tras el choque en Pinamar. Foto: redes sociales.

Noami Quirós, quien que manejaba la UTV en la que viajaba Bastián, tenía 0,41 gramos de alcohol en sangre, mientras que Manuel Molinari, el conductor de la camioneta Volkswagen Amarok, circulaba con 0,25.

Los análisis se llevaron a cabo este lunes 26 de enero en el Laboratorio Químico de la Policía Científica de Dolores, donde los especialistas analizaron muestras de sangre recolectadas tras el siniestro.

La medida tenía como objetivo determinar si los imputados habían consumido alcohol o drogasal momento del impacto entre el UTV y la camioneta Volkswagen Amarok.