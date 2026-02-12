Médicos y guardias de una cárcel de Córdoba van a juicio acusados de torturar a un preso hasta matarlo Foto: Redes

Once miembros del Servicio Penitenciario de Córdoba irán a juicio acusados de torturar y matar a un preso en la cárcel de Bouwer.

César Darío Moreno había sido detenido el 16 de septiembre de 2023 luego de sufrir una crisis psiquiátrica, fue diagnosticado con trastorno bipolar, no le suministraron medicación, lo trasladaron a la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) y después lo alojaron en el módulo MD1 de ese penal, conforme a la información de medios locales.

El caso

El reo, de 50 años, habría protagonizado un incidente con un guardia, fue reducido por varios agentes, quienes lo llevaron a un sector del complejo penitenciario sin cámaras de seguridad y le propinaron una brutal golpiza.

César Darío Moreno, la víctima, padecía problemas de salud mental. Foto: Redes

A su vez, los implicados sometieron a Moreno a tormentos a raíz de que le colocaron sujeciones mecánicas en los tobillos, muñecas, muslos y pecho durante más de 48 horas.

De acuerdo a la investigación del fiscal José Mana, el recluso falleció como consecuencia de un tromboembolismo pulmonar agudo, mientras que la autopsia constató 66 heridas compatibles con golpes.

A nueve de los involucrados se les endilga el delito de tortura seguida de muerte, motivo por el que podrían ser condenados a la pena de prisión perpetua, en tanto que se determinará la culpabilidad el jefe del módulo donde estaba el damnificado por haber omitido radicar la denuncia.

Por su parte, se le atribuye a un enfermero penitenciario haber omitido la denuncia por los hechos ocurridos hace tres años.

Varios de los sindicados están apresados en el penal de Bouwer y una psiquiatra cumple arresto domiciliario.