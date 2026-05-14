Fingieron ser policías, robaron $16 millones y cayeron presos. Foto: Captura

Un violento robo tipo “boquetero” sacudió a una empresa de logística de entregas ubicada en la localidad de Villa Diamante, partido de Lanús, cuando una banda organizada de delincuentes irrumpió en el lugar haciéndose pasar parcialmente por personal de una fuerza de seguridad.

De acuerdo con la investigación, al menos uno de los integrantes del grupo llevaba puesto un chaleco y una visera con la inscripción “Policía”, lo que les permitió generar confusión inicial y facilitar su ingreso. Una vez dentro, los asaltantes redujeron rápidamente a los trabajadores presentes, quienes fueron amenazados y obligados a permanecer inmovilizados mientras la banda concretaba el golpe.

Fingieron ser policías, robaron $16 millones y cayeron presos. Video: Municipio de Lanús

Los delincuentes sustrajeron dos cajas fuertes que contenían aproximadamente 16 millones de pesos en efectivo. Además, se apoderaron de distintos paquetes de mercadería lista para ser distribuida y de pertenencias personales de los empleados, lo que refuerza la modalidad de robo planificado y con conocimiento previo del funcionamiento del depósito.

Tras el asalto, la investigación se aceleró gracias al aporte clave del centro de monitoreo municipal, que permitió reconstruir parte del recorrido de los sospechosos. A partir del análisis de cámaras de seguridad, los investigadores lograron identificar el vehículo utilizado en la fuga y avanzar en la individualización de los posibles autores del hecho.

Con estos elementos, la Justicia ordenó una serie de procedimientos que incluyeron tres allanamientos simultáneos en distintos puntos del conurbano. Durante los operativos, el personal policial logró detener a los presuntos responsables del robo y secuestrar material de importancia para la causa.

Fingieron ser policías, robaron $16 millones y cayeron presos. Foto: Captura

Entre los elementos incautados se encuentran tres pistolas, diez cargadores y un total de 191 municiones, además de la camioneta utilizada durante el asalto y prendas de vestir —como ropa y calzado— que habrían sido utilizadas al momento de cometer el delito. Estos hallazgos permiten consolidar la hipótesis de una banda con capacidad operativa y logística.

Los detenidos fueron trasladados a una dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia, imputados por robo agravado, privación ilegítima de la libertad y tenencia ilegal de armas de fuego. La investigación continúa abierta y no se descarta que haya más involucrados en el hecho.