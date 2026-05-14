Un perro atacó a una niña de 4 años en Córdoba. Foto: NA.

La autopsia a Lara Monzón Molina, la menor de 4 años que murió tras ser mordida por un perro en la ciudad cordobesa de Cosquín, confirmó que la niña falleció a causa de las graves heridas sufridas y que hay una investigación en curso.

La Fiscalía de segundo turno de Cosquín, a cargo de Silvana Pen, informó que la autopsia sobre el cuerpo de la nena determinó que la causa de muerte fue un shock hipovolémico provocado por una herida contusa penetrante en el cuello con ruptura de la carótida izquierda.

Desde el Ministerio Público Fiscal provincial detallaron que la necropsia permitió detectar 14 lesiones profundas en el cuello y la cabeza, además de 18 excoriaciones compatibles con mordeduras.

Aunque el hecho continúa bajo investigación, la principal hipótesis indica que la niña ingresó a un terreno baldío cercano a su casa y que, en ese momento, el perro estaba comiendo. Al acercarse, el animal la habría atacado de manera feroz.

Por el momento, los investigadores intentan determinar si el perro tenía dueño o si se trataba de un animal callejero.

Un perro atacó a una niña de 4 años en Córdoba. Foto: NA.

Qué sucedió con la niña de 4 años en Cosquín

Una nena de 4 años murió durante la mañana de este miércoles tras ser atacada por un perro en la localidad cordobesa de Cosquín.

El hecho ocurrió frente al cementerio local, donde el animal se abalanzó contra la víctima y le causó graves lesiones al morderla en el cuello, según informaron medios locales.

En ese momento, personal policial, Guardia Local, bomberos y servicios de emergencia acudieron al lugar para socorrer a la menor, quien fue trasladada a un hospital de la zona, donde los médicos intentaron salvarla, pero constataron su fallecimiento.

La Fiscalía de Segundo Turno de Cosquín, encabezada por la fiscal Silvana Pen, intervino en el caso y ordenó una serie de medidas, como, por ejemplo, la autopsia.