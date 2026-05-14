Gianinna Maradona y Fernando Burlando en el juicio por la muerte de Diego. Foto: REUTERS

El neurocirujano Leopoldo Luque exhibió este jueves un video de la autopsia de Diego Armando Maradona cuando comenzaba a declarar por sexta vez en el juicio por la muerte del ídolo popular. Ante esta situación, Gianinna, hija del “Diez”, comenzó a llorar, se descompensó y la audiencia se suspendió.

Según señaló la Agencia Noticias Argentinas, el tribunal dictó un cuarto intermedio hasta la semana que viene luego del pedido del abogado Fernando Burlando, que representa la defensa del clan Maradona.

Ante la reproducción de las imágenes de la autopsia al cuerpo de Diego, Gianinna abandonó la sala e insultó a Leopoldo Luque por no haber avisado que iba a mostrar el material. “Qué hijo de put*”, lanzó, mientras que el neurocirujano se defendió al decir que “no fue su intención”.

Leopoldo Luque. Foto: NA.

El tribunal consideró que reproducir el video fue un error y remarcó que la hija del “Diez” tiene derecho a estar presente en la sala. Ante ello, se pidió que en la próxima audiencia (el próximo martes), se inicie con la declaración del neurocirujano.

Un histórico médico de Maradona afirmó que se podría haber evitado su muerte

Mario Schiter, médico que acompañó a Maradona durante su tratamiento de rehabilitación en Cuba y que ya había brindado testimonio en el primer debate oral, dijo que “con diuréticos y dieta” se podría haber evitado su fallecimiento.

“Con diuréticos y dieta, en 48 horas hubiese estado considerablemente mejor”, señaló el profesional y añadió: “Veo pacientes así diariamente en la terapia intensiva, que llegan con insuficiencia congestiva. Los descargamos de volumen con diuréticos y después de 12 horas ya están en el domicilio”.

El médico, a quien en noviembre de 2020 le negaron una visita al ídolo popular en una clínica en la que fue intervenido, fue requerido semanas después por la exesposa de Maradona, Claudia Villafañe, en calidad de veedor de la autopsia, que reveló la causa de muerte como un “edema agudo de pulmón en un paciente con una miocardiopatía crónica reagudizada por la insuficiencia cardíaca”, mientras recibía cuidados domiciliarios.

Al igual que otros de los testigos que declararon en este juicio y en el primero -anulado en mayo de 2025 por el accionar de la jueza Julieta Makintach-, Schiter mencionó en su testimonio que su recomendación fue que, tras aquella intervención, Maradona no siguiera su recuperación en una vivienda sino en una clínica de rehabilitación.

El profesional conoció a Diego en 1999, cuando el exfutbolista se realizaba controles médicos de rutina en el sanatorio Fleni. Su declaración es considerada relevante por el conocimiento directo que tuvo sobre el estado de salud del ídolo y por las recomendaciones médicas que realizó tras la operación por el hematoma subdural en 2020.