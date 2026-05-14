Vadim Mischanchuk, abogado de Agustina Cosachov, y Francisco Oneto, abogado de Leopoldo Luque, en el juicio por la muerte de Maradona. Foto: REUTERS

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona sumará este jueves una nueva jornada con el regreso a escena del neurocirujano Leopoldo Luque y del psicólogo Carlos Díaz, quienes volverán a declarar para intentar desacreditar los audios difundidos por la fiscalía durante las últimas audiencias.

Además, se presentará como testigo el médico Mario Schiter, profesional que acompañó a Maradona durante su tratamiento de rehabilitación en Cuba y que ya había brindado testimonio en el primer debate oral, posteriormente declarado nulo por el escándalo vinculado al documental “Justicia Divina” y la participación de la exjueza Julieta Makintach.

Los jueces Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Pablo Rolon en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Foto: REUTERS

El testigo clave que acompañó a Maradona en Cuba

Fuentes judiciales indicaron que Schiter conoció al exfutbolista en 1999, cuando Diego realizaba controles médicos de rutina en el sanatorio Fleni. Su declaración es considerada relevante por el conocimiento directo que tuvo sobre el estado de salud del ídolo y por las recomendaciones médicas que realizó tras la operación por el hematoma subdural en 2020.

Durante el primer juicio, Schiter sostuvo que Maradona debía haber permanecido en un centro de rehabilitación especializado luego de la cirugía, aunque finalmente fue trasladado a una vivienda en Tigre para continuar con la internación domiciliaria.

“Entendí que Swiss Medical respaldó mi posición. Después les dije que estaba a disposición para lo que necesiten”. El médico también explicó cuáles habrían sido, a su criterio, las medidas adecuadas para el cuidado del exjugador durante su recuperación.

Diego Maradona y Leopoldo Luque.

“Pondría enfermeros las 24 horas, un médico, un cardiólogo. Que el paciente sea tratado bajo un abordaje multidisciplinario. Le habría hecho análisis de sangre, hubiera pedido un electrocardiógrafo, un saturómetro y un equipo de ventilación no invasiva”, expresó.

Los detalles de la autopsia y el rol de Claudia Villafañe

Schiter también estuvo presente luego de la muerte de Maradona. El 25 de noviembre de 2020 recibió un llamado de Claudia Villafañe, quien le pidió que actuara como “veedor” durante la autopsia realizada al cuerpo del exfutbolista.

En ese contexto, el profesional describió el delicado estado de los órganos de Maradona y aseguró que presentaba “los pulmones edematizados y congestionados” debido a una “insuficiencia cardíaca”. Además, señaló que el corazón estaba “agrandado” y con las “paredes dilatadas”.

Juicio por la muerte de Diego Maradona: Foto: NA/Juan Vargas.

Los audios que complican a los imputados

Por otra parte, allegados a la defensa de Carlos Díaz señalaron que el psicólogo volverá a declarar para responder específicamente sobre las conversaciones mantenidas con la psiquiatra Agustina Cosachov, audios que fueron exhibidos en las últimas audiencias por los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari.

Según trascendió, se trata de diálogos posteriores a la muerte de Maradona que la fiscalía considera relevantes para reconstruir las responsabilidades del equipo médico.

En tanto, Luque también volverá a tomar la palabra para responder a las declaraciones de los peritos Carlos Cassinelli y Federico Corasaniti, quienes participaron de la autopsia realizada en la morgue de San Fernando.

Leopoldo Luque, neurocirujano y exmédico personal de Diego Maradona, es acusado de homicidio simple con dolo eventual por la muerte del astro del fútbol. Foto: NA.

Además de Luque, Díaz y Cosachov, el proceso judicial tiene como imputados al enfermero Ricardo Almirón, el coordinador Mariano Perroni, la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, y el médico clínico Pedro Di Spagna. Todos están acusados de presunto homicidio simple con dolo eventual por la muerte del excapitán de la Selección argentina.

Por su parte, la enfermera Dahiana Madrid enfrentará un juicio por jurados populares, aunque ese proceso permanece demorado debido a un recurso de recusación presentado contra la magistrada María Coelho.