Incendio en la planta de Vicentin en Ricardone. Foto: X/MauroYasprizza

La empresa Nueva Vicentin Argentina informó que el incendio registrado en la noche del martes en su planta de Ricardone fue controlado durante la madrugada de este miércoles y que no se registraron víctimas ni personas heridas.

A través de un comunicado, la compañía indicó que el siniestro comenzó alrededor de las 22 horas y que, desde ese momento, se activaron los protocolos internos de seguridad junto con la evacuación preventiva e inmediata del personal presente en la planta.

Incendio en la planta de Vicentin en Ricardone. Video: NA.

Según detalló la empresa, el foco ígneo pudo ser controlado aproximadamente a la 1:00 de este miércoles, mientras que la zona afectada fue aislada del resto de las instalaciones productivas para avanzar con tareas de enfriamiento, inspección y evaluación de daños.

La firma agradeció especialmente la labor de las dotaciones de bomberos de Ricardone, San Lorenzo, Capitán Bermúdez, Bomberos Zapadores de San Lorenzo, Oliveros, Timbúes, Rosario y Pérez, además de las fuerzas de seguridad y equipos de emergencia que participaron del operativo.

Asimismo, destacó la colaboración de compañías vecinas del cordón agroindustrial, que aportaron materiales e insumos para afrontar la emergencia, además del acompañamiento del gremio y de otras personas que participaron de las tareas durante toda la noche.

La compañía indicó finalmente que continuará informando sobre la evolución de la situación y la valoración de los daños materiales provocados por el incendio.

Se incendió la planta de Vicentin en Ricardone: más de 10 dotaciones de bomberos evacuaron al personal

Un incendio de gran magnitud puso en alerta al polo industrial del Gran Rosario este martes por la noche, al afectar las instalaciones que la empresa Vicentin posee en la localidad de Ricardone.

El siniestro obligó a la evacuación total de los trabajadores y al cierre preventivo de la ruta A012, mientras brigadistas de toda la región combatían el foco ígneo.

De acuerdo con los reportes preliminares, el fuego se habría originado en una cinta transportadora dentro del sector de extracción. Esta zona es considerada de alta complejidad debido a la utilización de solventes, lo que aceleró la propagación de las llamas y dificultó las tareas iniciales de extinción por el riesgo de explosiones.

Incendio en la planta de Vicentin en Ricardone. Foto: NA.

Ante la gravedad del cuadro, se activó un masivo protocolo de emergencia que incluyó a bomberos voluntarios de Ricardone, San Lorenzo, Fray Luis Beltrán, Capitán Bermúdez, Oliveros, Villa Gobernador Gálvez y Rosario. También participaron bomberos Zapadores, personal de Prefectura Naval y servicios médicos, quienes coordinaron la salida segura de los operarios hacia la zona de la curva de la ruta A012.

Si bien no se reportaron víctimas ni lesionados de gravedad, la densa columna de humo generada por la combustión de materiales industriales cubrió gran parte de las zonas residenciales cercanas.

Ante esta situación, el cuerpo de bomberos emitió una recomendación para que los vecinos permanezcan en sus hogares con puertas y ventanas cerradas para evitar afecciones respiratorias.

Hacia la madrugada de este miércoles, el tránsito en la zona permanecía restringido para facilitar el movimiento de los equipos de emergencia, mientras peritos especializados comenzaban a evaluar la magnitud de los daños materiales en la planta.